El presidente del INE contra la democracia

Aunque ya no lo queremos, el viejo régimen sigue haciendo sus esfuerzos por perpetuarse en el poder. No se quiere ir. Se aferra a lo que le queda: espacios públicos que ha utilizado históricamente como los “cotos” de poder y privilegios. Son sus espacios de control, no para servir a la ciudadanía, sino para que una engañosa e ineficaz burocracia dorada se sirva de ellos. Usan falaces y leguleyos argumentos, trucos con los que creen que harán posible su ya decadente permanencia. No tienen ningún respeto a la ética, a la legalidad y menos a la honestidad.





El ejemplo más claro de esto es el Instituto Nacional Electoral, que ha venido manteniendo una confrontación con la 4ta. Transformación, desde que se negaron a asumir la austeridad republicana propuesta por el presidente de México, y se atrevieron a impugnar la propia legalidad para conservar sus escandalosos y agraviantes sueldos. Son millones de mexicanos a quienes el sistema neoliberal dejó sumidos en la más profunda miseria, mientras Lorenzo Córdova quiere seguir ganando más de 300 mil pesos mensuales.





Incluso, se han atrevido a que —por primera vez en la historia de esta institución— se cite a comparecer a un presidente de la república por motivo de una investigación, o peor aún, atacarlo mediáticamente para tratar de lograr que en el presupuesto de egresos para este 2020 no se les toquen —ni con el pétalo de una rosa— sus fastuosos privilegios y sueldos exagerados.





El 6 de febrero, en una sesión extraordinaria convocada con sólo seis horas de anticipación, se planteó la elección del secretario ejecutivo del INE. Lorenzo Córdova propuso a Edmundo Jacobo Molina, quien ya lleva 12 años en funciones de secretario ejecutivo. Primero, seis años en el IFE, y ahora, seis años en el INE. Y con esta reciente elección del 6 de febrero —con ocho votos a favor y tres en contra—, pretenden que siga en funciones hasta el 2026. Básicamente, el argumento es que no hay ningún otro mexicano capaz de cubrir el puesto de secretario ejecutivo, que es el funcionario que maneja toda la operación del Instituto y quien propone y dispone del presupuesto del mismo. Lo que en realidad parece estar expresando esa mayoría de ocho magistrados es la urgencia de reelegir anticipadamente al secretario Jacobo Molina para evitar que, al llevarse a cabo la renovación de cuatro nuevos consejeros que serán designados por mayoría calificada por la Cámara de Diputados y que entrarán en funciones el 4 de abril, el resultado para la elección o reelección de secretario ejecutivo pudiera diferir.





Para que quede claro cómo en la 4ta. Transformación sí se hacen las cosas de manera legal y democrática contra lo que acaba de hacer el presidente del INE, en el proceso para elegir a los nuevos consejeros, se respetará el principio constitucional de paridad y la creación de un comité técnico de evaluación —integrado con propuestas de la Cámara de Diputados, la Comisión de la CNDH y del INAI—, el cual evaluará la idoneidad de los candidatos con criterios legales, claros y públicos.





Serán votados por mayoría calificada. El proceso iniciará en febrero de este año para concluir a más tardar el 4 de abril, o sea, unos días antes de la terminación legal de las funciones del actual secretario Jacobo Molina, que es el 10 de abril. ¿Cuál podrá ser —me pregunto— el motivo de Lorenzo Córdova para promover esta reelección anticipada? ¿Es ése el tamaño del respeto que el consejero presidente del INE —órgano garante de la democracia— le tiene a la institución que preside?





El consejero representante de Morena en el INE fue claro al decir que estará analizando la posibilidad de impugnar este nombramiento a todas luces irregular. De acuerdo con la ley, sólo se puede reelegir una vez al secretario ejecutivo. De hecho, ésta sería su segunda reelección, y por supuesto, el adelantar las fechas parecería acomodaticio para negarles el derecho a los nuevos consejeros de analizar los mejores perfiles para esta Secretaría. Los tiempos están cambiando.





Ayer domingo, en el zócalo de la Ciudad de México, cientos de ciudadanos se reunieron para pedir la destitución de Lorenzo Córdova. La autonomía del INE siempre ha sido una esperanza; hagamos de esta institución un ente verdaderamente democrático que no disfrace la impunidad con un acto de supuesta autonomía.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

