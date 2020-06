El presidente López Obrador advierte que evitará fraude en elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su interés por evitar el fraude en las elecciones y no quiere ser señalado por solapar algo de lo que se quejó en su larga carrera como opositor, sobre todo en la contienda por la presidencia de la República del 2006, de la que a estas alturas no acepta haberla perdido e insistir que se la robó Felipe Calderón. Para el próximo año se habrá de llevar a cabo la elección más grande de la historia del país, y desde ahora ya anticipó que se convertirá en “guardián” del respeto al voto libre de los ciudadanos para elegir a sus autoridades. “Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude”. Quiere ser una especie de segundo árbitro y será interesante ver si en realidad les amarra las manos a los funcionarios de su administración. Por lo pronto recordó que promovió una iniciativa para que se tipificara al fraude electoral como delito grave y los presuntos responsables no alcancen fianza. “El que falsifique actas, que embarace urnas, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio. Nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó y retrocedió por la antidemocracia, porque la democracia es competencia, son contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto”. Los comicios del año venidero será la primera gran prueba de fuego.

SENADOR RICARDO MONREAL AGRADECE A COORDINADORES DE BANCADAS, (PRI) MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; PAN, MAURICIO KURI; DE MC, DANTE DELGADO, PVEM MANUEL VELASCO, Y DEL PT, GEOVANNA BOLAÑOS POR ACTUAR CON ALTURA DE MIRAS

El que ha tejido bien las cosas para sacar adelante las seis leyes que se deben armonizar para la puesta en marcha del T-MEC este 1 de julio, es el presidente de la Jucopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal, quien ha tenido una buena y fluida comunicación con los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN, Mauricio Kuri; de MC, Dante Delgado, así como con sus aliados del Verde, Manuel Velasco, y del PT, Geovanna Bolaños, a fin de realizar un periodo extraordinario, que se tuvo que aplazar para el lunes y martes de la próxima semana. El zacatecano les agradeció de actuar de forma prudente en este objetivo y de actuar con altura de miras. Dijo que existe plena disposición para que el domingo por la mañana se tomen los acuerdos y por la tarde se lleve a cabo la sesión presencial en el que se votará el extraordinario, por supuesto si el semáforo epidemiológico no vuelve a ser un impedimento. Monreal está convencido que reactivar la economía de manera gradual y cuidadosa es una de las mejores vías para proteger la salud pública. Sabe que las secuelas de la pandemia son la devastación económica, que ha provocado y provocará cierre de empresas, pérdida de empleo y pobreza. Sin embargo, considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que tomar decisiones como Jefe de Estado, por un lado cuidar la salud y por el otro reactivar le economía, “por eso los legisladores no podemos ser indiferentes”.

DIPUTADO MARIO DELGADO: LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN MANTIENE APOYO A AMLO

El diputado federal Mario Delgado Carrillo calificó como muy interesante una encuesta sobre el Panorama Político y Social en México Junio 2020, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en la que la mayoría de la población mantiene una opinión positiva hacia el Presidente de la República, lo cual considera que refleja que existe una buena aceptación al proyecto de cambio y transformación. El sondeo, levantado del 1 de mayo al 15 de junio de 2020, arroja que el 50.2 por ciento de la muestra tiene una opinión de entre regular positiva a muy buena sobre la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador para afrontar la pandemia Coronavirus, en un contexto general, mientras que el 55.3 tiene una opinión positiva. De los 2 mil entrevistados, la mayoría, un 43.9 por ciento, considera que el tiempo cree que le llevará al país recuperarse de la actual crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus será corto, de entre 6 meses y dos años, la encuesta arroja que el 63.6 por ciento rechaza que el Gobierno federal deba ayudar económicamente a las grandes empresas; mientras que el 50.6 por ciento considera que el Estado debe intervenir en la economía para disminuir las injusticias sociales. El coordinador de Morena señala que es de destacarse que la confianza en el Presidente se mantiene, pues el 52.9 por ciento de la población cree en su palabra y el 54.8 por ciento lo relaciona con las palabras respeto, confianza y afecto.

















SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ IMPULSA SESIONES A DISTANCIA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, junto con los senadores Salomón Jara, Ricardo Monreal, Rubén Rocha, Higinio Martínez, Verónica Camino, impulsa un paquete de iniciativas de reformas constitucionales, legales y reglamentarias para generar las facultades y condiciones en las que el trabajo legislativo pueda ser susceptible de realizarse a distancia cuando se declara Estado de emergencia y los legisladores no tengan las condiciones óptimas para asistir presencialmente a las sesiones del Congreso de cada una de sus cámaras. "Los trabajos en el Congreso deben continuar sin poner en riesgo la vida y salud de las personas que laboran en el Poder Legislativo, así como de los representantes populares que asisten a las sesiones". La también presidenta de la Comisión Permanente sabe de la importancia de que ambas Cámaras realicen su trabajo y se aprueben leyes en beneficio del país. Existen pendientes varias iniciativas que no alcanzaron a aprobarse en el periodo ordinario, no sólo las seis para armonizar el T-MEC, sino otras más, como la regulación del outsourcing y la legalización de la mariguana. Por lo pronto, la legisladora propone reformar siete artículos de la Constitución en la Ley Orgánica del Congreso General, además de cambios en 21 artículos del Reglamento del Senado más la suma del apartado “Sesiones a Distancia”

DIPUTADA LAURA ROJAS ESPE5RA QUE AVANCE SU CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, sigue mantiene su confianza de que la controversia constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública va a prosperar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que considera que existen elementos jurídicos e incluso ha mencionado que el Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos ha externado su preocupación por dicho decreto, o la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual pide al Legislativo definir la legislación secundaria correspondiente. La legisladora del PAN ha dejado en claro que no se trata de un agravio en contra de nadie, ni del Presidente de la República, ni del Ejército, meno en contra de la mayoría parlamentaria, sino que sólo se trata de hacer uso de las propias instituciones democráticas con las que contamos para tener certeza de que las acciones del Ejecutivo están o no conforme a la Constitución. Si la propia Carta Magna ya se establece que las Fuerzas Armadas pueden participar en labores de seguridad, quien tiene que regularlo es el Poder Legislativo, no a través de un acuerdo administrativo, por lo que la diputada presentará una iniciativa en ese sentido.

CLAUDIA SHEINBAUM REDOBLA ESFUERZOS PARA FRENAR CONTAGIOS EN CDMX





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sigue redoblando esfuerzos para frenar el aumento de contagios y número de muertes, sobre todo para realizar pruebas de detección del Covid-19, ya que en los últimos 10 días, se han realizado 23 mil 647, de las cuales más de 10 mil personas han resultado positivas, es decir, cerca del 44 por ciento. De hecho tiene previsto aplicar dos mil 700 muestras al día. “Tiene el gran objetivo de seguir disminuyendo contagios, mientras al mismo tiempo vamos poco a poco, de acuerdo con el semáforo, abriendo distintas actividades en la ciudad. El centro es que las personas que tienen síntomas se resguarden en su casa. Queremos romper la cadena de contagios a través de la detección de casos covid positivos y sus contactos”. Todos esperamos que la situación mejore lo antes posible, pero la mandataria hace bien en no precipitar la reapertura de actividades. Por lo pronto, no ha dejado de trabajar en el programa de reactivación económica y esta semana tendrán reuniones con empresarios que habían planteado una serie de inversiones en la ciudad. "Estamos viendo si están todavía con ese programa y la semana que entra seguro presentamos el programa de creación de empleo y reactivación económica de la Ciudad de México que una parte fundamental es la construcción y otros sectores de la economía".

COFECE VA POR LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL POR ENERGÍAS LIMPIAS

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener) violenta principios de competencia y libre concurrencia e invade su esfera competencial, ahora sólo falta ver si el máximo tribunal le da entrada. Es evidente que el órgano regulador está dispuesto a evitar que se modifiquen las reglas, y por ello señala que "mediante la controversia constitucional, se solicita a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador frente a los principios constitucionales de competencia, cuando emite una disposición que afecta la dinámica de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la comisión y del bienestar de los consumidores". Habrá que esperar a ver en que termina este asunto, ya que la Sener sigue con la firme intención de tomar el control en la generación de energías renovables.

DIANA ALVAREZ Y RABINDRANATH SALAZAR INTERCAMBIAN CARGOS

No dejó de llamar la atención el nombramiento enroque que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a Diana Álvarez Maury, como directora del Banco del Bienestar, en sustitución del morelense Rabindranath Salazar, quien a su vez ocupará la subsecretaría de Desarrollo Democrático. El mandatario dijo que se trata de un cambio consensuado y republicano y confió en que ambos funcionarios sigan desempeñando su trabajo a favor de la transformación del país. “Este es un cambio que aquilatamos, que analizamos, va a ayudar mucho para seguir adelante en la transformación de México”, comentó en Ejecutivo.





