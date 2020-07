El presidente López Obrador; de gira por Guanajuato, Jalisco y Colima

Con todos los protocolos sanitarios derivados del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya prepara maletas para realizar otra gira de trabajo en medio de la pandemia, esta vez a Guanajuato donde gobierna (PAN) Diego Sinueh Rodriguez, por Jalisco con Enrique Alfaro (MC) y por Colima, Ignacio Peralta (PRI) por cierto plazas en las que la violencia es galopante, donde predominan dos de los principales cárteles del país. El mandatario dice que la finalidad de su visita, que iniciará el miércoles en tierras guanajuatenses, es brindar apoyo a la ciudadanía en materia de seguridad. Por cierto, el presidente Andrés aseguró que el T-MEC tendrá como resultado el aumento del salario y mejores prestaciones para los trabajadores mexicanos, e incluso llegará a México inversión que demandará más mano de obra, un tema que consideró una ventaja sobre sus socios comerciales. “Con el tratado veremos que mejoren los salarios; esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México con el tratado y se va a demandar más mano de obra y tiene que aumentar el salario, por las mismas condiciones del mercado; tenemos la ventaja con relación a Estados Unidos y Canadá de que la mano de obra es más joven y de las mejores del mundo; creo que es el mayor aporte al tratado, mano de obra joven”, señala y esperemos que así sea porque siempre ha sostenido la tesis de que mientras existan fuentes de empleo bien remuneradas habrá menos delincuentes.





EL SENADOR RICARDO MONREAL Y LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA





El senador Ricardo Monreal está por sacar adelante la Presidencia de la Mesa Directiva para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, en sustitución de Mónica Fernández Balboa. Aunque aún falta mes y medio para el relevo, ya se barajan los nombres del poblano Alejandro Armenta, el de Oscar Ramírez y el mexiquense Higinio Martínez, quienes son considerados parte del equipo del zacatecano. Monreal tendrá que someter a votación entre los senadores morenistas a los candidatos que participen en el proceso. Hay que recordar que hace un año, Fernández Balboa resultó ganadora por escaso margen frente a Martí Batres, que buscó la reelección, ya que de último momento se incluyeron los votos de senadoras de Encuentro Social. Sin duda que el también coordinador de la Jucopo ha contado con el respaldo de la mayoría de su grupo parlamentario para sacar adelante las decisiones importantes.









EL DIPUTADO MARIO DELGADO REITERA QUE DARIA MAS LEGITIMIDAD UNA ENCUESTA ABIERTA EN ELECCIÓN DE MORENA





El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, Aspira a la dirigencia nacional de Morena, opina pero en forma muy ecuánime y prudente que el considera que la convocatoria que aprobó el Consejo Nacional del partido, que establece que será mediante encuesta a la militancia, no reflejaría el sentir de la gente ante ello el opina debería ser abierta como se defina el proceso. Dijo que el partido debe atender la sugerencia del Presidente de que se realicen encuestas abiertas y ha reiterado que con sondeos abiertos a la población si participaría en la contienda. El también presidente de la Jucopo ha dejado en claro que para que Morena vuelva a ganar la mayoría en 2021, “necesitamos un partido organizado”. Señala que hay que poner a la gente sobre cualquier interés nacional y mandatario hizo una sugerencia para la renovación de la dirigencia que la gente decida a través de encuestas. “Hay que tener confianza en las decisiones del pueblo”, ha subrayado, pero habrá que esperar si finalmente toma la decisión de participar con la encuesta a los morenistas. No es secreto que Delgado Carrillo se ha mantenido como puntero en las encuestas que se han difundido, como la más reciente que lo ubica con un 36.6 por ciento, contra un 23.7 de Yeidckol Polevnsky, su más cercana contendiente.





ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CONFÍA QUE MORENA CUMPLIRÁ MANDATO DEL TRIFE





Por cierto, el Consejo Nacional de Morena dio el visto bueno a la convocatoria, pero finalmente no será mediante una encuesta abierta como era la exigencia de un sector de Morena, sino que será sólo para la militancia, con un padrón que se estima en 3.1 millones de personas. El sondeo se realizará la última semana de agosto, aunque falta por definirse la metodología, pero la pandemia podría modificar el panorama y como se ven las cosas hasta el momento con el tema del elevado número de contagios, habría que esperar, sobre todo porque durante este mes y parte del que viene se tienen que llevar a cabo asambleas distritales. El presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, no tiene duda de que el partido cumplirá con la sentencia del Tribunal Electoral, para que antes de septiembre sea electo el nuevo dirigente. “Acataremos el mandato constitucional y garantizaremos autorregulación soberana. Respetaremos nuestro estatuto y la democracia participativa de los miembros de Morena en la elección de sus dirigentes. No pierde el optimismo de que llegarán a buen puerto, a pesar de que este fin de semana se suspendieron las asambleas en los 15 estados ubicados en las dos primeras circunscripciones del país. El Consejo Nacional avaló la ruta de la renovación pero también la posibilidad de que ésta no se pueda concluir en caso que el semáforo sanitario impida las reuniones masivas en los 300 distritos del país.





DIPUTADO ROMERO HICKS CONSIDERA QUE EL TEMA MIGRATORIO DEBIÓ SER PRIORITARIO EN VISITA AMLO Y TRUMP.





El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, no ha quitado el dedo del renglón sobre las inconveniencias de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, y dice que no se abordó el tema migratorio que debe ser una prioridad para el gobierno mexicano, que perdió la oportunidad de avanzar en la solución de retos y conflictos con Estados Unidos. Es más, considera que los desafíos ante la insolencia reiterada por el mandatario estadunidense hacia los mexicanos y el alto riesgo de tener deferencia por uno de los candidatos a la presidencia de ese país, sin equilibrar su presencia con el Partido Demócrata, no permite creer que algo trascendente se consiguió. A pesar de que López Obrador ha reiterado que la reunión fue con motivo de la entrada en vigor del T-MEC, el panista considera que debió abordar otros temas, como el de los migrantes “Estamos esperando que la Presidencia de la República responda qué ganaron los migrantes con la visita, qué se puede confiar para la mejoría económica de México en la peor crisis de esta generación, qué hay para las Pymes, el empleo, la inversión norteamericana en nuestro país y si en el combate a la pandemia hubo algún compromiso para evitar la imposición de nuevos aranceles a nuestras exportaciones”, indica.





ALEJANDRO MORENO ASEGURA QUE EL PRI ESTÁ PREPARADO PARA ELECCIÓN DEL 2021





El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, empezó tomar aire para las elecciones del 2021, que sin duda serán trascendentales para el partido, y en las que espera que los casos de Emilio Lozoya y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no tendrán un efecto negativo en las urnas. Ha señalado que esta fuerza política está preparada para la contienda electoral del próximo año, y ha dicho que la gente hasta extraña su forma de gobernar. Por lo pronto, dice que mientras otros partidos en el gobierno polarizan, improvisan y sus vicios empañan su accionar, el PRI convoca al acuerdo, al diálogo y a la concordia; ofrece alternativas sólidas y con rumbo, está más unido y comprometido que nunca”. También considera que el PRI “ha dado un paso adelante, sin ceder a las presiones, sin solapar a nadie que, buscando intereses personales, haya querido pisotear el nombre del partido, las instituciones y las leyes de nuestro país”. Alito sabe del enorme reto que representa para los priistas los comicios del 2021, en los que a estas alturas se darían por bien servidos si logran mantener sus curules y los estados que aún gobiernan, como Guerrero, Colima, Campeche, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, en los que Morena tiene la mira puesta.





CARLOS SALAZAR LOMELIN BUSCA ENTABLAR DE NUEVO EL DIALOGO FLUIDO CON EL PRESIDENTE AMLO.









Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, busca recuperar la confianza y la buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de un rato ya de distanciamiento, y que a pesar de los esfuerzos del jefe de Gabinete, Alfonso Romo, para restablecer los puentes de comunicación, no lo ha logrado. El líder empresarial señala como exitosa la visita oficial de trabajo del mandatario a Washington. “Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración”. Salazar dice que con la entrada en vigor del T-MEC, el trabajo apenas empieza, y es algo en lo que tiene razón incluso ha señalado que se está siendo muy optimista sobre los resultados, peor sin duda que se tienen grandes expectativas, sobre todo ahora que el panorama económico para el país se ve complicado, de acuerdo a los organismos financieros internacionales que pronostican una caída del 10 por ciento del PIB. “Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social”, señala Salazar.









LA COSA PUEDE IR PEOR POR EL MAL MANEJO DE LA PANDEMIA: OMS





No deja de resultar preocupante que La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la advertencia de que la pandemia de COVID-19 puede "ir a peor" si los gobiernos no toman medidas más serias para combatirla, tras anunciar un nuevo récord de casos diarios, más de 230 mil en todo el planeta. "El virus sigue siendo nuestro enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y ciudadanos no lo reflejan", alertó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y no es para menos, ya que en las últimas 24 horas se había vuelto a batir el récord de casos diarios, con más de 230 mil, la mitad de ellos en sólo en Estados Unidos y Brasil. Desde el inicio de la pandemia ya se ha producido más de 12,7 millones de contagios y han fallecido 566.355 personas en todo el mundo. Tan sólo EU y Brasil suman 100 mil de los 230 mil nuevos contagios en todo el mundo. En México empieza a haber preocupación porque el número de personas con el virus ha ido a la alza, al igual que el número de decesos.

















