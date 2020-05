El presidente López Obrador: subió recaudación en abril

El presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de mostrar su optimismo de que México saldrá bien librado de la crisis por el coronavirus,dio a conocer que la recaudación fiscal de enero a mayo subió en alrededor de 100 mil millones de pesos, con respecto al mismo periodo de 2019, hecho que calificó como un “milagro”. Ahora más que nunca, peso que ingrese a las arcas es más que bueno y en este caso agradeció a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y paga sus impuestos. De acuerdo con las cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el 22 de mayo, el total de ingresos en ese lapso fue de un billón 6757 mil millones de pesos, equivalente al 2.6 por ciento de aumento con respecto al año pasado. También dijo que continuará con la definición del nuevo método de medición del bienestar de los mexicanos, la cual incluirá la distribución del ingreso, la educación, el nivel de corrupción en el país, la felicidad, entre otros factores. “Se puede seguir haciendo la medición con el Producto Interno Bruto pero tenemos también un parámetro nuevo, distinto, para medir cómo vamos en México. Se está formando un equipo multidisciplinario para este nuevo parámetro. Vamos a preguntarle a la gente no solo sobre la cuestión material sino de otros factores o bienestar material pero también del alma, crecimiento, justicia, democracia, bienestar”.

SENADOR RICARDO MONREAL: NO ES MOMENTO DE CONFRONTACIONES POR LEY EDUCATIVA DE PUEBLA.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la legislación aprobada en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles de escuelas privadas, no refleja desde su punto de vista el espíritu de la Ley General de Educación que se avaló hace unos meses en el Congreso de la Unión, ya que el verdadero objetivo ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución General de la República. Fue claro y preciso: no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones particulares. No es que esté en contra del gobierno estatal pero el presidente de la Junta de Coordinación Política dice que no es el momento de establecer estos parámetros o estas modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir confrontando sectores de la población. “Me parece que debió haber sido mejor discutir, a escuchar a las instituciones privadas y no apresurar un dictamen, que siempre resulta muy cuestionado en su oportunidad, no conviene apresurar estos procesos legislativos”, señaló y mencionó que en su opinión personal se trata de una armonización indebida, creo yo, no refleja el espíritu legislativo de la Constitución General y de la Ley Nacional en materia educativa, por lo que en todo caso la Corte habrá de decidir, si es que fuera el caso.

DIPUTADO MARIO DELGADO: SE ANALIZARÁ SIN PRISAS LA INICIATIVA SOBRE FIDEICOMISOS

La iniciativa para desaparecer los fideicomisos entrará en etapa de espera y será analizada sin prisas en la Cámara de Diputados, con lo cual el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, abre un espacio de confianza y tranquilidad, ya que garantizó que antes que nada se tienen que establecer mesas de trabajo con los sectores involucrados, y llevar a cabo el ejercicio de parlamento abierto, ruta que se ha seguido para analizar los grandes temas legislativos. Indicó la importancia de determinar cuál es la mejor manera de administrar los recursos y en eso “actuaremos con mucha responsabilidad”. El también coordinador de los diputados de Morena dejó en claro que una iniciativa es una propuesta que tiene un largo proceso para convertirse en ley, y en este caso no se va a dictaminar hasta que se evalúe con los diferentes sectores si la mejor manera de administrar los recursos en mediante el fideicomiso. Se trata de que todas las voces sean escuchadas y se tomen decisiones de manera consensada.

PRESIDENTA DEL SENADO MÓNICA FERNÁNDEZ LISTA PARA SEGUNDA SESIÓN A DISTANCIA

Luego de que la primera sesión virtual en la historia del Congreso de la Unión resultó exitosa, la presidenta de la Comisión Permanente, Mónica Fernández, está lista para convocar a la segunda para mañana miércoles, ya que aún resulta complicado llevarla a cabo de manera presencial debido a que la Ciudad de México sigue en semáforo rojo. La senadora ha mencionado ello se lleva a cabo en observancia al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre la reapertura de actividades en el país y en acatamiento a las medidas de sana distancia dispuestas por las autoridades sanitarias. Destacó la importancia que las previsiones en materia de sana distancia y todas aquellas decretadas por el Consejo de Salubridad General tienden a preservar la salud de todas las personas. Por cierto, los integrantes de la Junta de Coordinación Política tienen previsto para este miércoles un encuentro virtual con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y el jueves con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA NIEGA QUE PRETENDA APODERARSE DE ESCUELES PRIVADAS

El Gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, insiste que su administración no pretende apoderarse del control de los inmuebles de universidades particulares, y dejó en claro que la Ley de Educación de Puebla busca que los espacios privados “sirvan para los fines educativos a que son destinados”. De paso, manifestó que el Consorcio Universitario de Puebla vela por sus intereses económicos. “Llamo al autodenominado Consorcio Universitario de Puebla, a que mire por la educación y no por sus interese económicos, las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos“, agregó el morenista y convocó que cualquier universidad que esté inconforme con la Ley de Educación local, está en su derecho de promover el amparo correspondiente. Según el mandatario el origen real de su molestia es que las instituciones educativas ya no podrán abusar de los alumnos, pues se les impide que les retengan los documentos a los estudiantes. No habrán de pasar muchos días para saber de qué lado está la razón.

REGISTRAN EXPORTACIONES BAJA DURANTE EL MES DE ABRIL POR COVID-19

La situación económica mundial, la baja en la producción y el cierre de fronteras, entre otros aspectos, como consecuencia de la pandemia, son algunas de las principales causas por las que México registró una baja de 40.9 por ciento interanual en las exportaciones, con apenas un valor de 23,385 millones de dólares en abril. El efecto del coronavirus todavía tendrá mayores repercusiones, pero en el caso de nuestro país hay que mencionar que las exportaciones petroleras se desplomaron 66.4%, a 758 millones de dólares, mientras que las no petroleras descendieron 39.4%, a 22,627 millones de dólares. Mientras tanto, las importaciones mexicanas de mercancías sumaron 26,472 millones, un retroceso de 30.5%, su caída más pronunciada desde agosto de 2009, cuando ocurrió la crisis financiera internacional. Uno de los sectores más castigados fue el de las exportaciones automotrices, que decrecieron 79.1%, a 2,627 millones de dólares, y las no automotrices bajaron 20.9%, a 17,683 millones.

EL GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO COLOCA PRIMER ENGOMADO A NEGOCIO QUE CUMPLE PROTOCOLO

El gobierno de Jalisco toma la delantera para la reapertura económica y desde días pasados ha empezado a entregar los primeros distintivos a establecimientos que cumplen con protocolos sanitarios, a fin de que puedan reabrir a partir del lunes 1 de junio. En una semana, 55,000 dueños de negocios realizaron trámite. “Este distintivo lo que establece es que ese negocio ha hecho todo su proceso y está listo para iniciar operaciones”, señaló afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien colocó el primer engomado en una estética de la zona metropolitana de Guadalajara. Dio a conocer que en el estado hay, aproximadamente, 100 mil unidades de negocio en el rango de establecimientos que no generan aglomeraciones ni impactan de manera importante en la movilidad. De éstas, 35 mil ya realizaron sus trámites a través de la plataforma que dispuso el gobierno estatal y otros 20 mil lo hicieron a través del trabajo de campo que realiza personal de los ayuntamientos y la Secretaría del Trabajo. Sin duda, es una buena noticia, ya que la entidad había sido una de las más golpeadas por el Covid-19

DETENDRÁ LA OMS PRUEBAS CON HIDROXICLOROQUINA A PACIENTES CON CORONAVIRUS Y ES LA QUE TOMA DONALD TRUMP.

Lo que no parece ser una buena noticia, es la del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien anunció que se detendrán temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de Covid-19, al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento. Todo parece indicar que se trata una medida de cautela, la cual se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con dicho fármaco, usado habitualmente contra la malaria. “Decidimos a la luz de estas dudas ser cautos y suspender temporalmente la afiliación a este medicamento”, explicó la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan Chief Scientist.

