El presidente López Obrador va por consulta para enjuiciar a expresidentes

Con todo y que ha dicho que de llevarse a cabo la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción, votaría en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a impulsar este ejercicio, luego de que es prácticamente imposible que en las próximas horas se logre reunir el millón 727 mil firmas para formular la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia. El Primer mandatario ve la posibilidad de que este mismo martes, el plazo vence en el último minuto del 15 de septiembre, envíe al Senado la petición. Incluso ya tiene preparado un escrito para solicitar al órgano legislativo la consulta pública, "Si no se llega al número de firmas porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces va a haber solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito correspondiente", mencionó. Lo que no ha quedado claro es si existe sustento jurídico para llevar a la justicia a Carlos Salinas, Vicente Calderón y Enrique peña Nieto. Por lo pronto, la atención nacional estará centrada en la “rifa del avión presidencial” en el magno sorteo de este martes, para el que todavía ayer de manera acelerada se trataba de vender los últimos billetes.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, DA TRÁMITE A LA LICENCIAS DE FÉLIX SALGADO Y CITLALLI HERNÁNDEZ

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio trámite al acuerdo del Pleno que concedió licencia para separarse de sus funciones legislativas a la senadora Citlalli Hernández Mora y al senador Félix Salgado Macedonio, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Dijo que con fundamento en los artículos 62 de la Constitución, y 8 numeral I, fracción XIII; 11, 12 y 13 del Reglamento del Senado de la República, el legislador Félix Salgado solicitó licencia a su cargo, de manera definitiva, para que surta efectos a partir del día 16 del presente. Desde la tribuna, Salgado Macedonio agradeció a todas y a todos los senadores su tolerancia y se dijo satisfecho del trabajo realizado. La Constitución, dijo, fue reformada en temas políticos, económicos y sociales, en favor de las y los mexicanos. El legislador tiene la mira puesta en su natal Guerrero, en el que en el 2021 habrá de elegir gobernador y sabe que tiene posibilidades de ser el candidato de su partido y de sustituir al priista Héctor Astudillo. La senadora Citlali está entusiasmada con aspirar a la secretaría general de su partido en la próxima encuesta a la dirigencia nacional, en la que busca ir de la mano de Porfirio Muñoz Ledo, pero habrá que esperar. Ramírez Aguilar deseó la mejor de las suertes en el trabajo que desarrollará en el futuro.









EL ASPIRANTE A LA DIRIGENCIA DE MORENA Y DIPUTADO MARIO DELGADO PENDIENTE DEL PAQUETE ECONÓMICO-LAS FIRMAS Y LOTERIA

El coordinador de los Diputados de Morena y aspirante a la dirigencia de MORENA, Mario Delgado Carrillo, está pendiente del inicio de la discusión del paquete económico, sobre todo en lo que se refiere al análisis de los criterios de política económica y lo relacionado con la miscelánea fiscal que tiene que ser aprobada a mediados del próximo mes, y quiere dejar el camino allanado si es que la encuesta abierta lo favorece para ocupar la presidencia del partido a partir del próximo 5 de octubre. Desde hace algunos meses los sondeos lo ubican arriba en las preferencias. Por lo pronto, inmerso en los trabajos legislativos y los fines de semana en sus recorridos por los estados para instalar los comités de apoyo de la Cuarta Transformación. El también presidente de la Jucopo sabe de la importancia de aprobar el Presupuesto de Egresos en los términos propuestos, ya que se garantizan los programas sociales, la inversión en proyectos de infraestructura y mantendrá la austeridad republicana, para que ahora sea el gobierno el que se apriete el cinturón y no los más necesitados. Por lo pronto, ayer se convirtió en promotor voluntarioy con gran éxito en la venta de boletos de la rifa "del avión presidencial”, el lujoso Boeing 787-8, habiendo tanta pobreza; vamos a apoyar a nuestro presidente López Obrador, en la compra de cachitos para que esta rifa sea un éxito" y también ayer en La cámara de diputados en el Lobby del edificio E el Grupo Parlamentario de Morena entregaron las firmas recabadas para la consulta sobre el juicio a ex presidentes y las mismas se hicieron entrega a Oscar García Velásquez, uno de los estudiantes que sobrevivió a la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero.





















SENADOR RICARDO MONREAL A LA ESPERA DE INICIATIVA DEL EJECUTIVO PARA LA SOLICITUD DE LA CONSULTA POPULAR

Por cierto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, admitió que es imposible que se reúnan las firmas de ciudadanos que se requieren, por lo que no habrá de otra más que esperar que la petición sea enviada por el presidente de la República o bien que sea solicitada por el 33 por ciento de los senadores. El presidente de la Junta de Coordinación Política de hecho dijo este martes podrían recibir la petición del Ejecutivo. Señaló que será el Senado la Cámara de Origen para que hacer la petición de este recurso. En la bancada de Morena, hasta ayer, "todavía no decidimos si la solicitud de consulta la vamos a presentar nosotros o damos trámite al documento que ya dijo el Presidente que nos va a mandar". Incluso, se contaba ya con un borrador del cual ayer mismo, por acuerdo del Grupo Parlamentario, se recabarán las firmas del 33 por ciento, por aquello de las dudas. Lo que empezó hace ya unos meses como una mera sugerencia del presidente, todo parece indicar que no habrá marcha atrás.









LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DULCE MARÍA SAURI: NOS HEMOS ADAPTADO A LA NUEVA NORMALIDAD





La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sabe que la labor legislativa es esencial para el país, por lo que los legisladores se han adaptado a las exigencias de la nueva normalidad, con cambios e innovaciones tecnológicas que han facilitado legislar y ejercer su voto en sana distancia. La priista ha llevado una buena conducción en las cinco sesiones de este periodo ordinario de sesiones, como en la de ayer lunes en la que se analizó el rubro de política económica del II Informe de Gobierno, que se realizó en poco menos de tres horas. No cabe duda que las sesiones presenciales en medio de la pandemia ha sido todo un reto para Sauri Riancho y para todas las fracciones parlamentarias, pero a pesar de ello se ha logrado mantener la actividad legislativa y eso es una buena señal.





ROMERO HICKS: LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO PUEDE TENER SESGOS PARTIDISTAS









El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la iniciativa de la Ley General de Educación Superior no puede tener sesgos ni de partido ni de ideología, “necesitamos reivindicar el concepto de que la Universidad no es museo del pensamiento, sino una institución que crea, comunica y adquiere conocimiento”. El legislador panista es conocedor del tema, su experiencia lo acredita y por ello considera de la necesidad de legislar en la materia, porque la oferta se ha diversificado y la actual está rebasada. Considera que se requiere una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que impacte de manera positiva en el financiamiento, calidad y planeación de la educación superior. En su opinión, lo que se espera de esta ley es que se establezca un sistema de educación superior, con espíritu federalista; que se reconozca la diversidad de las instituciones y que el derecho a este nivel sea posible y exigible. Dijo que esta iniciativa contiene una concepción de la educación superior como bien público, el establecimiento de un sistema de educación, la distribución de competencias y la naturaleza de la ley, un sistema de gobernanza y el reconocimiento a sistemas locales, establece un sistema de evaluación y acreditación, entre otras cosas. Sin embargo, advierte que sin un fondo federal especial para las finanzas de la educación superior, sería letra muerta ante la crisis económica.





FERNANDO GONZÁLEZ Y CALDERÓN-ZAVALA PONDRÁN A PRUEBA AL TRIBUNAL ELECTORAL





Redes Sociales Progresistas, que preside Fernando González, y México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, están convencidos de que tienen los argumentos a su favor para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación revoque la resolución del INE que les rechazó la solicitud para otorgarles el registro como partido político, y sin duda los magistrados tendrán sobre sus hombros la importante decisión. Si algo está claro es que el TEPJF tiene total autonomía en sus decisiones y aunque en algunas ocasiones sus decisiones son polémicas, son apegadas a la ley y al Estado de Derecho. González, yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, dijo que en los recursos de impugnación que van a aclarar las tres cosas que influyeron para que el INE les negara el registro. Insiste que no recibió ayuda de ningún sindicato, como el SNTE, y tampoco ofrecieron dádiva alguna para afiliar a militantes. “Vamos a defender hasta sus últimas consecuencias el derecho a formar esta organización. Creemos en la ley y en las instituciones”, afirmó, mientras que el expresidente Calderón no se ha cansado de decir que les asiste la razón, “porque esta negativa no tuvo ni motivación ni fundamento”. Todo lo atribuye a una persecución desde el poder, por lo que habrá que esperar la resolución final.









INE INICIA MAÑANA ENCUESTA PARA DEPURAR LA LISTA DE 35 ASPIRANTES A LA DIRIGENCIA DE MORENA

De no haber cambios de última hora a la convocatoria por parte del Tribunal Electoral, este miércoles, las empresas Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V. iniciarán el levantamiento y procesamiento de la encuesta de reconocimiento que concluirá el 22 de septiembre, para perfilar a los seis candidatos a la dirigencia de Morena, de un total de 35 aspirantes, que participarán en la encuesta nacional abierta que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre. El proceso establecido por el Consejo General del INE contempla que, si existen más de seis candidaturas a la Presidencia o Secretaría General del partido, como es el caso, entonces se procederá a realizar un sondeo de reconocimiento para reducir el número de participantes a seis. Asimismo, la Comisión designó a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández como integrantes del grupo de expertos que definirá las características y metodología de la encuesta pública abierta de reconocimiento que permita reducir el número de candidaturas. Entre los aspirantes a la presidencia de Morena, que cumplieron los requisitos de la convocatoria, se encuentran Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas Díaz Durán y Gibrán Ramírez.

ROSARIO PIEDRA IBARRA SOSTUVO ENCUENTRO VIRTUAL CON DIPUTADOS

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, sostuvo un encuentro virtual con los diputados de esta instancia legislativa, que preside Rafael Ruiz Lustre, ante quienes salió bien librada a diferencia de la semana pasada cuando compareció ante senadores. La titular de la CNDH dijo que este organismo cuenta con varios instrumentos para apoyar a las víctimas con apego a la ley. “Se ha privilegiado la atención de quien se acerca a nosotros en busca de respuestas”. Reconoció que la violencia de género y feminicidios son realidades que ameritan soluciones urgentes, contundentes y por eso se ha actuado y emitido varios exhortos a todas las autoridades, a fin de que se atiendan como asuntos prioritarios. La CNDH ha recibido, de enero hasta septiembre de este año, 86 quejas relacionadas con violencia de género y el 25 de junio se emitieron dos recomendaciones dirigidas a los gobernadores de Tabasco y Quintana Roo sobre las deficiencias que vulneran derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los respectivos centros penitenciario sobre el conflicto con el colectivo de feministas que tienen tomado el inmueble, afirmó que la institución es más que un edificio y que continuará el trabajo en apoyo de las víctimas, por lo que se han instalado módulos móviles en varios puntos de la ciudad, a fin de dar atención más accesible a las quejas y pronto, anunció, se hará lo mismo en otras entidades del país.

CAROLINA MONROY APORTA SU EXPERIENCIA AL GOBIERNO DE ALEJANDRO MURAT EN OAXACA









La titular de la Oficina de la Gubernatura de Oaxaca, Carolina Monroy, realiza una discreta pero efectiva labor y poco a poco su desempeño se refleja en una buena coordinación de las acciones del gobierno del estado. Su experiencia que ha acumulado en distintos cargos públicos y partidistas, como presidenta municipal de Metepec, funcionaria publica en el estado de México y ex diputada federal, así como secretaria general y presidenta interina del PRI Nacional, ha sido de gran valía para apoyar los programas del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa. La experiencia de Carolina luego se ha hecho notar y se ganado el respeto del gabinete con trabajo y con su excelente y respeto hacia las personas. No la pierdan de vista en el 2021.









JOE BIDEN ARMA UN EQUIPO LEGAL PARA UNA POSIBLE DISPUTA EN TRIBUNALES EN CASO QUE SE REQUIERA DESPUES DE LA ELECCION





El reloj electoral en Estados Unidos sigue su marcha y a pesar de que lo ubican como puntero en las encuestas, el candidato demócrata, Joe Biden, creó un equipo legal con cientos de abogados y expertos para hacer frente a la posibilidad de que el resultado de las elecciones del 3 de noviembre tenga que disputarse en los tribunales. No quiere sorpresas y prefiere estar bien preparado para no dejar ir el triunfo, si es que las tendencias se mantienen. Por lo pronto, el llamado "cuarto de guerra" está dirigido por dos expertos legales que han trabajado para el expresidente demócrata Barack Obama y, según la campaña de Biden, será "el mayor programa de protección electoral en la historia de las campañas presidenciales".













