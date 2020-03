El Presidente y "sus" mujeres

Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer… Mucho hemos hablado en este espacio en torno al tema: no debería haber un día calendario a nivel internacional para reconocer el rol de la mujer ante la sociedad; se trata de un logro que las mujeres han ganado luego de años de luchas y manifestaciones para que el hombre asuma el compromiso, la responsabilidad, la lealtad, la entrega con que, en general, actuamos las mujeres, siempre y cuando se nos trate con respeto, igualdad de derechos y solidaridad social.

Sin embargo, en este México nuestro, hoy y mañana, tienen un especial significado. Francamente, las mujeres estamos enojadas por la violencia, un tema que nos afecta a todas y todos, y que se debe promover y trabajar todos los días.

En los últimos tiempos hemos visto diversas manifestaciones protagonizadas por mujeres, se trata de un fenómeno del que nuestro país no puede ser ajeno, y Andrés López, tampoco. Y pese a que el Presidente asegure ser “un experto" en el tema de género, se le olvidó el Paro Nacional de Mujeres convocado para mañana, y aunque muchas habremos de parar –que no dejar de trabajar-, en pos del grito de justicia y el reconocimiento en nuestro rol en la economía mexicana, el gobierno federal fijó su postura: “Quien decida en el gobierno federal apoyar el paro nacional de mujeres, incluso hombres, podrán hacerlo porque se respetan los derechos de todos y no habrá represalias para nadie”.

Vale la pena recordar a López Obrador que las mujeres han sido quienes menor simpatía hemos mostrado por él, de manera que si llegó a la Presidencia por los hombres, lo cual habría de obligarlo a investigar, entender e intentar resarcir la antipatía del sector femenino.

Lejos de ello, entre las primeras medidas que tomó como Presidente, estuvo la restricción de estancias infantiles, hecho que evidentemente provocó el enojo de las mujeres, promoviendo a su vez un bloque femenino de oposición.

En lo único que podemos darle la razón a López Obrador es en decir que el origen de la violencia contra las mujeres, la proliferación de los feminicidios, etcétera, deriva de la pérdida de valores. Sin embargo, Andrés López debería entender que el movimiento no tiene nada que ver con su gobierno, se trata de evitar más casos como el de Fátima, Ingrid, Lesvy, etcétera.

Lo cierto es que hace apenas poco más de un siglo, las mexicanas no teníamos derecho a voto; hasta hace mucho menos tiempo del que nos imaginamos, los maridos tenían derecho –casi literal-, para apalear a sus mujeres. Fue hasta 1995 cuando en las conferencias de la ONU de Viena y Beijing, se estableció que los “derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos”. Y se dice que había valores que impedían el maltrato a las mujeres, también a los niños y homosexuales. ¿Será?

Hoy y mañana sí, es el Presidente quien debe enviar un mensaje de empatía, ojalá entienda –por muy machista que sea-, que nos caería mejor.