El PRI que se nos fue y el que viene

A Miguel Osorio Marbán,

militante, historiador e ideólogo del PRI.





Heredero de corrientes ideológicas nacionalistas y revolucionarias, así como de una pléyade de políticos visionarios cuyos postulados continúan vigentes, el Partido Revolucionario Institucional está cumpliendo 90 años de vida, siendo el partido más longevo de México y del mundo. A pesar de que sus nueve décadas no han estado exentas de problemas, desencuentros ni crisis, nunca antes había afrontado la situación en la que hoy se encuentra.

Formador de cuadros y fuente abundante de ideas políticas y planes gubernamentales, invariablemente el PRI ha sido parte actuante de la vida política nacional. Ya sea como oposición o como partido en el gobierno, tiene la capacidad de posicionarse de manera inmediata en cada tema y en cada porción del territorio nacional, siendo fruto de la organización de sus bases.

Sin embargo, el descrédito social que hoy vive es una realidad que no se puede negar ni esconder, fruto de la indiferencia, insensibilidad, menosprecio, superficialidad, falta de oficio político y actuación ilegal de algunos de sus militantes que se desempeñaron en cargos públicos o al amparo de éstos, lo cual permitió el surgimiento de un movimiento contestatario que tuvo la capacidad de catalizar el enojo social en contra del PRI y en favor suyo.

El simple paso del tiempo no será suficiente para restañar el daño del PRI, sino que por más doloroso y complicado que puede resultar realizar un diagnóstico no sólo de la derrota presidencial en 2018, sino sobre todo de los malos gobiernos que se han hecho en algunos Estados y que se han traducido en inseguridad, mayor criminalidad, desempleo, deterioro ambiental y pobreza, se vuelve imprescindible para localizar, corregir y no repetir decisiones que lo condujeron a perder la confianza ciudadana y ser defenestrado.

Dicho proceso sólo puede ser realizado por los priistas, por nadie más. La asunción de personas que no eran militantes en puestos de dirección representó un punto central en el extravío que la militancia sufrió en 2018 y que provocó que el voto tricolor se dividiera. No debe haber nunca más un dirigente que desprecie a la militancia, a sus cuadros y desconozca al ser priista.

Hoy es tiempo de cambio, de renovación y de vencer obstáculos. Y en la cantera priista existen miles de mujeres y hombres, auténticos líderes sociales, que siguen trabajando y realizando obra social en favor de sus comunidades y están prestos al llamado de trabajar unidos para construir la nueva etapa del PRI, la de una socialdemocracia.

La socialdemocracia es un concepto amplio y flexible que responde a las limitaciones del neoliberalismo y deficiencias del control estatal absoluto, en el que la búsqueda tanto de la justicia social como de la democracia es la defensa de la libertad, tolerancia y una economía más justa que privilegie a los que menos tienen.

El PRI saldrá fortalecido por su militancia, y a ella hay que responder. ¡Qué viva el PRI! ¡Qué viva México!





