El proselitismo anticipado de las “corcholatas”

Conste que el mote de “corcholatas” lo ideó el Presidente para nombrar a quienes lo sucederían en el 24. No hay tapados, dijo, y su corcholata favorita va a ser la que decida “el pueblo”, y mencionó a quienes ya estaban apuntados: Ebrard y Sheinbaum, y además con toda intención, le dio el banderazo al Secretario de Gobernación Adán Augusto López.





Y ya andan en campaña, lo hicieron en los estados la pasada contienda, luego encabezaron actos proselitistas de MORENA en los estados de Estado de México y Coahuila donde habrá elección para las gubernaturas el próximo año, ante lo cual el PRD presentó una denuncia formal.





La presencia de Adan Augusto López tiene desventaja respecto a la Jefa de Gobierno, quién ha tenido mayor conocimiento público no muy bueno, por cierto, en el resto del país, por la tragedia de la Línea 12 del Metro. Ebrard se muestra como lo que es, un político demagogo, que busca congraciarse con su jefe. Ambos más conocidos, no así el Secretario de Gobernación. Sin embargo ya dio nota en Aguascalientes. Quien ocupa la Secretaría más importante del gabinete, a pregunta expresa dijo que a él no le importa ser reprendido por el INE para no hacer actos anticipados de campaña. La verdad a ninguno de quienes han sido destapados por el Presidente les importan que el INE primero y el TEPJF confirmase después, lo resuelto por la Comisión de Quejas del INE, respecto de que los actos públicos que realizan estos funcionarios y la jefa de gobierno, constituyen actos anticipados de campaña, de cara al proceso electoral 2003/2004 y los procesos de Estado de México y Coahuila. La Comisión fue enfática: se refrenda “la posible estrategia de MORENA tendente a influir en la equidad de la contienda”.





Pero insisto, el que menos guardó las formas y se mostró como copia de su gran amigo y jefe, fue Adán Augusto, quién mandó al diablo al INE al decir que si lo corre, “no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”. Gracias a la votación en el 2021, el partido del presidente y sus aliados, perdieron los dos tercios que tenían en la Cámara de Diputados, de manera que no podrán reformar solos, la Constitución para desaparecer el INE. Pero la intención de denostarlo prevalecerá.





La oposición debe evitar esta carrera hacia el precipicio impulsada por López Obrador. La 4T no la diseñó para un sexenio, ni siquiera podría concretar sus caprichosas y costosas obras de su refinería en Tabasco, su aeropuerto chafa en Santa Lucía, ni su tren maya que urge detener por el ecocidio irreversible que está provocando en la biosfera de la península de Yucatán. El maximato es un objetivo real. Y “ganará” la encuesta de López Obrador quien le asegure su continuidad.





Nadie puede negar que el sistema de partidos enfrenta una crisis. Pero no habrá ni tiempo, ni condiciones legales para su reforma. El contexto legal no cambiará. Sin embargo, los partidos de la oposición sí deben deconstruirse, reformarse hacia dentro, para poder tener la fortaleza para enfrentar los cambios que nos exige hoy el país. Respecto al PRD del cual soy fundadora, debe continuar su transformación para cumplir el objetivo político de su creación original desde la izquierda histórica, hoy hacia su ruta socialdemócrata, feminista y ecologista. Abierto a las necesidades que se exigen desde la sociedad civil. Ante los grandes retos, no hay de otra.





Defensora de derechos humanos