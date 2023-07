El quinto malo, en la administración del Gobierno de la CdMx

El periodo extraordinario del Congreso CDMX, es el contexto ideal para analizar los avances de una gestión que, en menos de 2 meses, está obligado a enterar el Jefe de Gobierno, como su principal encomienda heredada.

Al frente de las dependencias, están las mismas personas que en su momento seleccionó Claudia Sheinbaum; y al no haber sustituciones, el 5º informe de actividades, debería darse sin contratiempos.

Mientras en algunos sectores se mantienen vivas las promesas que, antes de irse, hizo quien fuera Jefa de Gobierno, las condiciones de la ciudad no han mejorado en otras materias.

Sería ingenuo pensar que en tan poco tiempo, se podrían resolver los pendientes de esta administración, sin embargo, hay temas de lo que no se habla, o simplemente quedaron en el olvido.

Justamente el fin de semana, comentaba con vecinos lo difícil que sería señalar en una sola lista los problemas a resolver, que son resultado del crecimiento desmedido de la ciudad. Muchos de ellos más latentes que nunca.

Así, la gestión de Martí Batres lleva poco más de un mes sin que hayamos visto un pronunciamiento por ejemplo: ante la falta de agua, la infraestructura deteriorada, o los servicios públicos comprometidos.

Si bien nuestras condiciones como ciudad, son resultado de su crecimiento desmedido, debemos hacer frente a esos retos. Sin embargo, en la dinámica de no asumir responsabilidades -impuesta por la 4t-, culparíamos a las generaciones anteriores.

El deterioro de nuestra ciudad, no es casualidad; la saturación y sobre explotación de la misma, con consecuencia de un discurso que no coincide con la realidad. Pues, por poner un ejemplo: en publicidad exterior, ¿quién es responsable por no alcanzar las metas planteadas?

Hace más de un año, se expuso la urgencia por retirar anuncios de azoteas, ante el riesgo de protección civil, incluso se fijaron fechas para el retiro absoluto de esta publicidad prohibida.

Ahora, con un reglamento poco claro y con lineamientos que dan oportunidad no solo a la discreción sino a la opacidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano entrega un balance pobre, en comparación con las metas fijadas.

Siendo el mismo barco y la misma tripulación, ¿quién es responsable por el naufragio de la CDMX?

Como sociedad, seguimos siendo víctimas de la compleja dinámica social que llena de matices y contrastes la capital del país, sin que los gobernantes en turno asuman su responsabilidad.

Y es que: es igualmente irresponsable no planear el crecimiento de la ciudad, por falta de criterios y reglas claras, como ser omiso al seguir las directrices de la planeación y dejar el desarrollo urbano a criterios discrecionales.

Así, sin pena ni gloria pasa el 5º año de gobierno de la 4T, y el primero de 7 bimestres de esta nueva gestión.

Diputada de la CdMx por el PAN