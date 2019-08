El ratón de los dientes y su contribución a la regeneración de tejidos

Por Nayeli Rodríguez-Fuentes y Guadalupe del C. Ordóñez Chávez (CICY)

Palabras clave: ratón de los dientes, regeneración de tejidos, pulpa dental, dientes deciduos, células troncales.

El ratón de los dientes, también conocido como ratón Pérez, es un personaje que se encarga de recoger los dientes de leche o temporarios que se caen durante la infancia. Este singular protagonista despierta una gran ilusión en los niños próximos a mudar dientes.

Origen del ratón de los dientes

El origen de este fantástico personaje se debe a diversas contribuciones. El primer indicio se remonta al siglo XVIII, en el cuento La Bonne Petite Souris de Madame d’Aulnoy. En esta narración, se cuenta la historia de un hada que, al transformarse en ratón, se esconde bajo la almohada de un malvado rey provocando la caída de todos sus dientes. Más tarde, en la novela La de Bringas, escrita en 1884 por el novelista español Benito Pérez Galdós, se hace mención del ratoncito de los dientes al compararlo con un personaje de la novela. En 1894, la reina María Cristina le solicitó al padre jesuita y escritor Luis Coloma, redactar un cuento para el futuro rey, al que se le había caído un diente. Este evento motivó a que el ayuntamiento de Madrid colocara en la Calle del Arenal, 8, 28013, una placa que dice: “Aquí vivía dentro de una caja de galletas en la confitería Prats, ratón Pérez, según el cuento que el Padre Coloma escribió para el rey niño Alfonso XIII”.

Foto: Especial

El ritual del diente: la universalidad del ratón de los dientes

El rito más frecuente en países de habla hispana consiste en colocar el diente por la noche, debajo de la almohada, para que el ratón de los dientes aparezca y cambie el diente por un regalo o una moneda. Sin embargo, en diferentes partes del mundo este ritual presenta variantes interesantes, desde lanzar el diente hacia el techo o al suelo, dejarlo caer por los agujeros del ratón, o arrojarlo hacia el sol, como se narra en el libro Arroja tu diente al techo: tradiciones dentales del mundo, escrito por Selby Beeler en 1998.

El tesoro que guarda el diente (fuente de células troncales)

El diente es un órgano anatómico que comienza a desarrollarse desde la vida embrionaria e inicia su erupción en los primeros seis meses de vida; su función principal es contribuir al proceso de la masticación y a la comunicación oral.

Este órgano dentario se encuentra constituido de diversos tejidos que trabajan para dar soporte, color, sensibilidad e irrigación al diente.

Foto: Especial

La pulpa dental es un tejido suave que otorga sensibilidad al diente; sus principales funciones consisten en ser inductora de la temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva y reparadora; contiene células troncales (CT) o células madre que se utilizan para explorar diversas opciones terapéuticas bucales y no bucales del ser humano.

Regeneración de tejidos y el potencial de las células troncales de la pulpa dental

La regeneración tisular es el proceso por el cual se recupera y repara la estructura y funcionalidad de los tejidos, órganos o partes del cuerpo dañados. Cuando este proceso no sucede de manera natural, se recurre a materiales que coadyuven en esta labor, como los biomateriales, los cuales, adicionados con CT, participan como andamios de soporte y activadores del proceso de regeneración tisular.

En el campo odontológico, las células troncales se obtienen principalmente de la pulpa dental, ya que, al ser un tejido que no usa el ratón de los dientes, puede ser fácilmente obtenido por el odontopediatra a partir de los dientes de leche.

Las CT poseen el potencial para ser utilizadas en la regeneración de diferentes tejidos dentales, por lo que su estudio representa una excelente oportunidad para tratamientos dentales, como los defectos infraóseos, el aumento del reborde para colocación y estabilización de implantes, entre otros. De manera conjunta, las investigaciones en el campo de los biomateriales deben acompañar la potencial aplicación de las CT; para tal objetivo, existen diversas instituciones, como el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en donde se elaboran biomateriales adicionados con células troncales (CT) para evaluar su capacidad de regeneración ósea guiada, con total apego a la bioética y con el merecido respeto a la loable labor del ratón de los dientes.

Foto: Especial

Agradecimiento al ratón de los dientes

Los odontopediatras concuerdan en que el ratón de los dientes ayuda a superar la caída de los dientes, ya que el rito que acompaña el proceso lo hace más emocionante y hasta esperado por los niños. Sin embargo, adicionalmente a la emotividad que acompaña la caída de un diente, es importante recordar que el tejido que se encuentra dentro del diente (la pulpa), y que no ocupa el ratón de los dientes, es importante para la investigación de nuevos y mejores tratamientos para mejorar la salud humana.

En este contexto, es importante dar las gracias a los niños que, de manera voluntaria y en apego a las normas de bioética, han donado la pulpa dental para la investigación, así como mostrar gratitud especial al ratón de los dientes, debido a que, independientemente, de que recolecte el diente sin la pulpa dental o fragmentado, la emoción y la recompensa simbólica no han cambiado.

Referencias bibliográficas

Beeler, Selby. 2001. Throw Your Tooth on the Roof: Tooth Traditions from Around the World. Ed. Sandpiper.

Coloma, Luis. 2017. Ratón Pérez. Ed. eKitap Projesi.

Herreros, Ana Cristina. 2018. La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez. Ed. Siruela.

Kanth R, et al. 2015. Pulp regeneration with stem cells. Journal of International Oral Health. 7(10):102-106.

La Noce M, et al. 2014. Dental pulp stem cells: State of the art and suggestions for a true translation of research into therapy. Journal of Dentistry. 42:761-768.

Piva E, et al. 2014. Functionalized Scaffolds to Control Dental Pulp Stem Cell Fate. JOE. 40(4S):S33-S40.

Autoras

La doctora Nayeli Rodríguez-Fuentes es investigadora Cátedra Conacyt, adscrita al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Es doctora en ciencias por la UNAM; actualmente desarrolla líneas de investigación relacionadas con la regeneración de órganos a partir de células troncales de la pulpa dental y biomateriales. Contacto: nayeli.rodriguez@cicy.mx

MEP Guadalupe del C. Ordóñez Chávez es profesora-investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. Tiene una maestría en estomatología pediátrica y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán, desarrollando temas relacionados con el potencial de las células troncales de la pulpa dental en la regeneración ósea guiada. Contacto: gcordone@uacam.mx

***

El blog México es ciencia está en Facebook y Twitter. ¡Síganos!