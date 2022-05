El respeto comienza en uno mismo

El pasado 9 de mayo, Andrés M. López Obrador dio a conocer la contratación de 500 médicos especialistas de Cuba para cubrir vacantes, en sitios donde doctores mexicanos no han querido ir; además, notificó un acuerdo para la compra de la vacuna cubana contra Covid-19, Abdala, para aplicarla a niños del país.

Al asegurar que dicha contratación fue oscura, política y poco ética en momentos en que el sector salud ha presentado serios problemas, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), prevé la presencia de nuevos problemas con los embates oficiales a la profesión médica y a la UNAM: “En lugar de hacer un diagnóstico de por qué la situación laboral de la profesión (aparentemente) tiene problemas y tomar las acciones conducentes para resolverlos, como una estrategia permanente, el gobierno opta por contratar médicos cubanos con el gobierno de ese país”, reprochó el organismo encargado de realizar análisis e investigación sobre la coyuntura económica.

“El gobierno de López Obrador utiliza la provisión de salud en México, incluyendo las vacunas contra el Covid-19, “con fines políticos, puede ser eficaz, pero no es ético… la pertinencia y circunstancias de dicha contratación son por demás oscuras y generan todo tipo de cuestionamientos”, expresa el centro de investigación a cargo de Carlos Hurtado López.

Sabemos la obligación del gobierno -por la cual pagamos los contribuyentes-, habría de conformar la oferta de cobertura y servicios de salud de forma eficiente a la población; sin embargo, la gestión del sector salud ha sido muy deficiente, incluso en los peores momentos, de la pandemia de Covid-19, lo cual evidencia que desde el principio no se le dio la seriedad que ameritaba el problema, ocasionando un daño mayor.

En general, la sociedad mexicana ha hecho conciencia de las decisiones ineficientes e improvisadas durante la presente administración, cuando se intentó concentrar la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda, dependencia que no tenía ni tiene habilidades especiales en adquisiciones en general, menos aún en compras y distribución de medicamentos: todo eso no funcionó y los intentos posteriores —por medio de una agencia de la ONU o del Ejército— fracasaron, con el evidente resultado que nos ha llevado a una fuerte escasez de medicinas en el país para el tratamiento de enfermedades graves, como el cáncer infantil.

No obstante lo anterior, el prejidente subraya que no alcanzarán los médicos mexicanos para llevar atención especializada a todo el país, en especial a las zonas rurales, y advierte que, pese a la molestia de sus adversarios, serán contratados médicos de Cuba o del país que se requiera porque lo importante es la salud del pueblo: “que se vayan al carajo los conservadores, porque lo primero es la salud del pueblo”.

“Después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar, porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos. No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo porque querían también privatizar la educación y, entonces, en las escuelas de medicina se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión… Y no era eso, es que no había cupo porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente o no habían las escuelas suficientes, y el resultado es que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas.

“Los médicos son de México o de Cuba o de Francia o de Estados Unidos, pero son para curar a la gente, entonces, mi compromiso con las comunidades, con los pueblos mayos, es que no falten los médicos, los especialistas y tengamos un buen sistema de salud”, señaló López.

Las respuestas por parte de los galenos, no se han hecho esperar: “Aquí estamos los médicos, los médicos estamos esperando plazas y estamos dispuestos a trabajar… y bien dicen que somos fifís, que somos mercenarios. No, somos personas; somos personas que necesitamos un sueldo digno, que necesitamos un lugar donde dormir, que necesitamos poder trabajar en un lugar seguro con las herramientas para poder usar nuestros conocimientos”.

A través de un manifiesto, 22 médicos de Sociedades, Asociaciones y Colegios de México reclamaron al prejidente por la contratación y por sus “formas”, en lugar de contratar a 52,000 doctores que aseveran hoy están desempleados o subcontratados en el país y negaron que sean "neoliberales" o "corruptos": “Estaremos vigilantes de la salud de los mexicanos ¡No descansaremos y no nos callaremos más!”.

Sin duda, uno de los principales problemas en la materia se dio a partir de la sustitución del Seguro Popular por el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), situación que implicó un nuevo sistema de salud precipitado, que ha resultado deficiente, insuficiente y ha motivado que el gasto de las familias en salud se incrementara drásticamente.

Lo cierto es que, no son formas; la sociedad mexicana ha sido tolerante, podemos soportar muchas cosas y actitudes pero, ya basta de incoherencias de quien debía ser la figura Institucional más importante: ante todo, ¡RESPETO!!!

