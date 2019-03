El reto de la agitación sindical

El miércoles, en Saltillo, se firmó lo que se anunció como un acuerdo tripartito de los sectores gobierno, sindical y empresarial para tratar de evitar que la situación de conflictividad laboral que se ha presentado en Tamaulipas, y en particular en Matamoros, se extienda a Coahuila. No es para menos, y no debe extrañar que medidas similares se repliquen en otros estados, ante señales cada vez más evidentes de un incipiente, pero riesgoso enrarecimiento del clima laboral en México.

Eso es lo que hay detrás del Pacto de Diálogo Social y Trabajo Decente por un Coahuila Estable y Productivo. El mismo día en que en Matamoros huelguistas bloqueaban el paso a las instalaciones de la refresquera Arca Continental en esa ciudad, a pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había declarado inexistente la huelga. Desde hace ya semanas, el fenómeno no se limita a maquiladoras, ni tampoco a la frontera.

Aunque se evitó el estallamiento de huelga en Wal Mart por parte de trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (la CROC), que se había previsto para el 5 de marzo, el expediente sigue abierto, y se trata de uno de los mayores empleadores del país, quizá el mayor del sector privado.

No podemos cerrar los ojos a todo esto, que puede ensombrecer el panorama económico, aún más de cómo lo perfilan las recurrentes expectativas a la baja en materia de crecimiento. Es común el dicho de que en política no hay casualidades. En el mismo sentido, difícilmente puede haberlas en este reto, tras el relevo en el gobierno federal y luego de varios años de relativa paz sindical y laboral.

Hay que tener presente que, según datos de la propia secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que desde 2013 hasta el año pasado se habían registrado solamente tres huelgas en el ámbito federal, y en ese lapso, sólo las hubo en tres años: 2013, 2016 y 2017.

Además, de acuerdo con datos del Inegi sobre conflictos laborales de jurisdicción local, los cuales han sido resaltados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para alertar sobre el escenario, el número de huelgas en nuestro país pasó de 271 en 2007 sólo 17 en el 2017.

Como señalan en Coparmex, “mientras que para unos países los conflictos laborales se han convertido en un inhibidor de la inversión, en México la paz laboral se ha traducido, en las últimas décadas, en elemento diferenciador nacional determinante para las inversiones nacionales y la atracción de capital internacional”.

No deberíamos permitirnos poner en riesgo esta ventaja, porque todos saldríamos perdiendo: trabajadores, empresas y los tres niveles de gobierno. No sólo por la vía del cierre de centros de trabajo, como en Matamoros, donde tres empresas decidieron dejaron la ciudad y se perdieron dos mil 600 empleos, además de que analistas y dirigentes empresariales de la región temen que varias empresas aceptaron las exigencias de aumentos de hasta 20 por ciento tan solo para cumplir compromisos con clientes y para preparar su salida del país o de la zona. También se trata de inversiones y empleos que pueden quedar en vilo o suspenderse.

Por eso es fundamental pugnar por el enfoque de conciliación tripartito. Sólo así podemos superar los vientos en contra que necesariamente tenían que llegar con varios procesos emergentes que se desarrollan de manera simultánea.

El entorno de mayor activismo sindical que se da en medio de la discusión sobre la reforma laboral promovida por MORENA en el Congreso, que a su vez sigue a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, concretada en septiembre del año pasado. Muchos habíamos anticipado desde entonces que eso traería consigo conflictos.

Recordemos que ese convenio se ofreció como protección adicional al derecho de los trabajadores a la libre sindicación, en concreto, a no ser discriminados por afiliarse a cualquier organización, ni que ésta condicione su empleo. No está mal en la teoría, pero alienta la competencia por los contratos colectivos y, con ello, la agitación sindical y el oportunismo de muchos dirigentes o los llamados coyotes, que medran con los propios conflictos.

Añádase a todo eso las disposiciones en materia laboral que se incorporaron en el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y el nacimiento de una nueva central sindical, vinculada por su dirigencia con el partido en el poder.

Por todo eso, en este momento, resulta crítico el asegurar que en la reforma laboral que se discute en el Congreso se preserve la fórmula de conciliación tripartita, que es justamente el baluarte por el que podemos superar, con éxito, el desafío que se presenta.

Así lo están haciendo en Coahuila; así tenemos que hacerlo a nivel nacional, con una Ley Federal del Trabajo a la altura del Siglo XXI y de las circunstancias reales y objetivas de México, no de otros países, no del oportunismo de nadie, sino en una fórmula ganar-ganar para los factores de la producción.