El retorno de Quetzalcóatl

1.-Se sabe que la derrota es huérfana, pero ninguna victoria en la historia tiene tantos padres y madres como la que conquistó el próximo Presidente de la República el último domingo. Es de esos incontables progenitores de los que hay que tener verdadero cuidado, más que del absoluto vencedor que, sobre todo con esos números, ese respaldo popular, y esa euforia incontenible que lo ha festejado, antes de sentarse a gobernar deberá aprovechar la inercia para acalmar y controlar, porque son muchos, están entabanados de victoria; son irreductibles, y traen en el puño la daga de la venganza lista para blandirla sobre el primero que pase, porque van a seguir en campaña, no le hace que hayan arrasado al país entero.



2.-Muy seguramente la jornada electoral era el chicotazo de unidad que los mexicanos todos clamábamos hace tanto tiempo por encima de un resultado, apabullante en todos sentidos: por el concurso ciudadano inédito; la aniquilación de los otros candidatos, el finiquito de los partidos políticos como los conocimos, y el estremecimiento de la vida pública. Más de la mitad de la población se agolpó contra lo existente y dejó explícita la orden de cambio de lienzo, de mesa y de juego mismo, a uno donde no quedara rastro del anterior. En ese nuevo escenario, a cada uno nos toca, en lo individual, darle sentido a ese vuelco de unidad, para bien, queremos todos.

3.-En más de dos frentes deberá el imán ejercer toda su autoridad moral sobre sus idólatras. A la ciudadanía que de buena fe lo ha elegido, porque los niveles de expectación que durante casi tres décadas le generó lo compromete a hacer buenas sus promesas y sus tesones, pues ve en él el alivio a todos sus pesares. Al resto que no votó por él, a ganarse una confianza de por sí repelente. Pero a la horda frenética que extasiada lo tiene en dios, la que ha perdido toda racional, a ésa debe ponerla en orden, a riesgo de que su magno proyecto todo quede en que la champaña cambie de manos.

4.-Así de fulminante como ha sucedido la ascensión del señor, que de un instante al otro pasó de candidato a amo y señor de la constelación; que podrá de un guiño cambiar hasta el cauce de los ríos, tiene el deber de alzarse en jefe del Estado y dejar de ser el ayatola de una tribu desbocada. Ya no tendrá que enviar una ley de amnistía porque todos los destinatarios están ya en las Cámaras del Congreso. Extrañará tal vez sus largos días de candidato, cuando así hablaba Zaratustra, pero ya empieza a reparar que los trastos de Presidente de México no son sólo abuso de todo lo que detesta; que el aparato que acompaña, y debe custodiar, no a su persona, sino a la institución que ostenta, es inherente a la majestad de la investidura del jefe del Estado Mexicano que debe honrar.

5.-Y aunque crea que ya la conoce, deberá sentarse al mando de una consola monumental y aprender a operarla. En su tablero de controles verá lo mucho que puede ordenar, y buena parte de todo lo que no puede hacer; en sus agujas y testigos leerá hasta dónde puede modular, y dónde debe moderar. Y de esa consola de control y mando nadie le puede platicar porque es del exclusivo y único uso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al que debe sin demora ceñirse a la idea que asumirá, aunque no sea sino hasta el 1 de diciembre.

