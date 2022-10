El Rey del Cash y un libro de religión

Subrayaba el capítulo de “Dios y Mamón” del libro de religiones de Peter Stanford, cuando por WhatsApp, me llegó el libro que anda de moda: El Rey del Cash. La autora es la periodista Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez, colaborador cercano a AMLO. Relata a modo de testimonio 18 años de saqueos, traiciones, infidelidades, abusos y corrupción del presidente y su equipo. Los recaudadores de ese “cash” de acuerdo con el libro, ahora son funcionarios importantes del Gobierno de México: Alejandro Esquer, secretario particular del presidente; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Mario Delgado, presidente nacional de MORENA, entre otros. Finalmente, la autora expuso la falacia de los mantras de AMLO de no robar, no engañar y no traicionar al pueblo. Parecieran extraídos de los mandamientos de la ley de Dios: no mentirás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciarás bienes ajenos, etc.

Regresé al libro de Stanford: todas las religiones tienen ceremonias y ritos para forjar vínculos entre dioses y hombres, y un espacio para el examen espiritual, que recuerda a los creyentes que forman parte de algo mucho más grande que ellos. Durante los primeros años de vida de la Iglesia cristiana, se mantuvo el credo de fe de que la Iglesia es una “Santa, católica y apostólica”. Jesús tenía una profunda preocupación por los pobres y los marginados, sin embargo, la Iglesia cristiana se convirtió en una de las instituciones más ricas y poderosas del mundo. Fue la primera “multinacional”. La relación de Dios con el Mamón, (palabra hebrea que significaba dinero), siempre ha sido problemática, pues la Iglesia siempre ha sido rebosante en bienes, dinero y extraordinarias obras de arte. El Papa León X, vendía “bulas” (perdón por los pecados) para llenar las arcas de la institución, lo que llevó a Martín Lutero a romper con el catolicismo en 1517. Luego surgió la iglesia anglicana y otras más.

Vale la pena regresar a libro El Rey del Cash en lo referente a los “diezmos” y las artimañas realizadas, para supuestamente robar al pueblo; el Papa León X lo disfrazó de “bulas” y AMLO, con la AC. “Honestidad Valiente”. La autora comenta que hay un silencio entre las personas involucradas, porque saben que lo que dice es la verdad y porque son devotos al líder. El presidente indicó que son calumnias, pero independientemente si es mentira o verdad lo escrito, Umberto Eco dijo referente a los secretos que, “si no salen a la superficie, es que eran complots inútiles o secretos vacíos”. Decía Ikram Antaki que mentira es “decir lo que uno sabes que no cree”. Puedes decir algo que crees y no estás mintiendo, aunque pueda ser falso, pero no estás engañando. La mentira es cuando hay un saber y lo manipulas. Las palabras importan.

Las mentiras por lo general vienen de persona sin autoridad moral. Ante una sociedad crítica, no puedes mentir. Ya sea Guacamaya Leaks o El Rey del Cash, el presidente comentó que la “guerra sucia” continúa y agradece el respaldo de la población. Cualquier semejanza con la religión, es mera politiquería y dos que tres ruedas de circo.