El río es una buena idea

Muchos se sorprendieron por una propuesta de Salomón Chertorivski durante el segundo debate por la Jefatura de Gobierno: demoler el Viaducto y recuperar el Río de la Piedad. La propuesta es buena, tiene sentido justo como la planteó: a partir de un plan maestro en materia del agua. El concepto me toca porque, a pesar de que no simpatizo con su campaña y votaré por su rival Santiago Taboada, he sido de los promotores desde 2007.

Hace algunos años escribía un blog llamado Megablógolis. Allí dejé decenas o cientos de propuestas para la Ciudad de México. En 2007 hice el planteamiento específico sobre el Viaducto: “hundir el ducto que lleva el río, o lo que queda de él; hundir la vialidad para crear una vía libre de unos 5 carriles por sentido, pero subterránea, y construir un parque lineal, con un río en medio, desde Insurgentes hasta el Velódromo, en un tramo de unos 8 kilómetros”.

Hoy podría simpatizar con la idea de una vialidad subterránea, pero de 3 carriles por sentido, y un sistema de transporte. Sigo creyendo en la viabilidad de un gran proyecto que recupere la relación de la ciudad con el agua, pero tengo la impresión de que si no se vuelve un proyecto de todos, más allá de una candidatura a la Jefatura de Gobierno, no tiene sentido impulsarlo: se tomaría como capricho del gobernante en turno y cualquier falla será su culpa.

Quien ha estudiado y conceptualizado la recuperación del río de forma más profesional y profunda es Elías Cattan, a quien conocí en 2010. De inmediato nos entendimos. Él ya estaba dedicando tiempo a recrear imágenes sobre la visión de una ciudad que sana su relación con el agua. A su vez, junto con Alejandro Alva, fue uno de los promotores del parque lineal “Ecoducto”, un espacio que, en la pasada administración, utilizó el bloque central del Viaducto para una pasarela de Monterrey a Insurgentes, y un humedal que toma agua sucia del ducto y la trata biológicamente. Hoy Cattan apuesta por impulsar la sostenibilidad calle por calle: “Ama tu calle”.

El Ecoducto tuvo el mérito de dificultar los planes del Gobierno de la Ciudad de seguir echando carriles al Viaducto con una vialidad elevada que muchos rechazamos. A pesar de que el espacio tiene cero mantenimiento, sigue siendo un lugar agradable en paralelo al Viaducto.

La clave de que el rescate del Río de la Piedad se vuelva financieramente viable está en su vinculación con el desarrollo urbano de las zonas contiguas. No es algo sencillo. Al poniente de Calzada de Tlalpan, los predios son muy pequeños. Al oriente hay predios más grandes, que podrían ayudar a crear un mecanismo de captura de valor que aporte recursos a la obra.

El caso del Río de la Piedad no es único en el mundo. Por el contrario, está siendo una tendencia desmontar vialidades y crear espacios verdes: el Big Dig en Boston, el Madrid Río en la capital española o Cheonggyecheon en Seúl. Desde hace 10 años, utilizo una foto de este último, como carátula de mi teléfono celular.

Chertorivski no ganará la elección del 2 de junio, eso está claro, pero eso no tendría que ser razón para que la propuesta muera. Es deseable que comencemos discutiendo una metodología para desarrollar ese plan maestro que, más que recuperar el Río de la Piedad, se enfoque a lograr un mejor manejo de la Cuenca Hidrológica de la Ciudad de México.