El show de Lozoya

En los mandos medios de Pemex, más que el miedo, lo que priva es la curiosidad sobre lo que pueda decir o hacer su ex director, Emilio Lozoya, tras su aterrizaje de Madrid. Más bien, lo que los tiene en realidad nerviosos es la SEC en Nueva York y la petición de facturar en el 2021 lo que se haga este año.

La gente no está nerviosa por Lozoya, no espera gran cosa que no se haya dicho en las últimas semanas y sabe perfectamente que no va a pasar nada. “Es política, acá andamos bien relajados por ese lado”, nos dicen.

La 4T presume tener 18 horas de video de Emilio Lozoya repartiendo o recibiendo sobornos. De buena fuente sabemos que eso no es cierto, que no tienen ni un dato que amarre o vincule al ex funcionario con los casos que se han mencionado: las plantas de AHMSA, de Alonso Ancira y AgroNitrogenados; ni de Fertinal de Fabio Cobarruvias, en donde andaba como socio Ricardo Salinas.

Lo que nos cuentan de los supuestos videos, que entraban y salían de las oficinas no es verdad. Lo dicen porque quieren generar una expectativa política, donde incluso el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, va a salir embarrado cuando nada sirva; quieren asustar a todo mundo. Hay un video, eso sí, que no inculpa a nada ni a nadie. Esto ya está ocurriendo a horas de que aterrice el ex director.

La frase más famosa que se cuenta en la torre de Marina Nacional dice algo así como “los carniceros de hoy, serán los filetes de mañana”. Y sí, hay cuentas que ajustar de Lozoya con varios de sus colegas y tal vez sea momento de ponerlas en blanco y negro, hasta donde lo permitan.

Los nombres con los que se le quiere vincular son Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Luis Miranda y el Grupo Hidalgo, todos los cuales, por cierto, terminaron de pleito con Lozoya.

Sobre todo ese tema no se tiene preocupación, en serio. A lo que sí se tiene mucho miedo en Pemex es a la SEC, que podría ponerse a revisar los estados financieros y podría encontrar muchas inconsistencias; y al que van a quebrar es al que haya firmado las desviaciones o errores, ya sea el director de Finanzas, Alberto Velázquez, o los auditores, en este caso, los de KPMG.

Cómo sea, ambos deberán estar muy alineados a los reportes que se presenten.

Eso sí preocupa a todos. Del lado de los proveedores ya están avisados: los pagos que no se hagan o no se consigan en este mes se harán hasta el 2021, esté como esté la factura. Van a estirar los estados financieros de la petrolera y podría intervenir la SEC porque ya más de una empresa inició y suspendió los trámites de demanda en la corte del sur de NY, es decir, ya hay una alerta.

Nos cuentan que ya varias empresas tienen tomados sus patios en la costa del Golfo de México, que la crisis de proveedores es la más dura a la que se han enfrentado e incluso hay responsabilidades legales al respecto que terminan con nombres en el corporativo.

Las suspensiones de contrato, que es la forma que legalmente encontraron para diferir los pagos y los trabajos, están a toda velocidad. Las llamadas a los amigos para intervenir y ayudar el pago y hasta comisiones para hacerlo son algo muy común en estos días. El que consiga pagos ahora podrá aguantar hasta diciembre.