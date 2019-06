El  T-MEC y su ratificación

En días pasados el Senado de la República ratificó el T-MEC, con lo que México dio muestra de su buena voluntad y disposición en avanzar en este acuerdo comercial, para que entre en vigor lo más pronto posible, pero todavía falta esperar a que los Congresos de Estados Unidos y Canadá completen la ruta, que podría no ser tan rápido como sería lo deseable para nuestro país, mientras tanto sigue vigente el TLCAN.

Sin duda, que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera la aprobación de sus socios, necesita mandar buenas señales a los inversionistas y empezar la ruta de crecimiento, sobre todo luego de que en los primeros seis meses ha sido complicado.

El coordinador de Morena en el Senado,Ricardo Monreal, llevó a buen puerto la ratificación junto con sus pares del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel ÁngelOsorio Chong; de MC, Dante Delgado y del PRD, Miguel Ángel Mancera; del PT, Alejandro Yáñez, del PVEM, Raúl Bolaños Cacho, y de Encuentro Social, Sasil de León, y darle al gobierno loperzobradorista este importante instrumento comercial.

El consenso alcanzado en las comisiones de Relaciones Exteriores, que preside el Senador Héctor Vasconcelos; de Economía, que encabeza Senador Gustavo Madero, y de Puntos Constitucionales, a cargos de Senador Oscar Ramírez, habla de la trascendencia del acuerdo.

Aunque en Canadá el presidente Justin Trudeu presentó hace tres semanas ante la Cámara de los Comunes un proyecto de ley para ratificar el T-MEC, ésta entrará en receso hasta el 21 de octubre, mientras que los congresistas de Estados Unidos aún analizan el contenido y amagan con proponer algunos cambios. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha dicho incluso que no hay prisa por aprobar el texto.

De hecho, pretende reabrir el capítulo laboral del tratado para obtener mayores protecciones para los trabajadores estadunidenses. Mientras el Tratado no tenga el visto bueno, principalmente, de EU, no se pueden echar las campanas al vuelo y se mantiene el riesgo de que los demócratas impulsen sus pretensiones de revisar no sólo en el capítulo laboral, aunado a que ya inició el proceso de reelección donde Trump va con todo.

Ojalá que este proceso no contamine el proceso legislativo en Canadá y EU, porque el país y la 4T necesitan certidumbre para empezar avanzar; mientras tanto el TLCAN sigue vigente.

www.hectormuñoz.com.mx

Twitter @hector munoz

Instagram jhectormunoz

Facebook Héctor Muñoz