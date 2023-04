El tiempo nos da la razón, el costo lo paga México 

Uno de los temas más preocupantes para nuestro país y que llevó sin duda a una cantidad enorme de errores en materia de seguridad, fue la militarización de México, esto fue usado como un mal maquillaje para no hacer las cosas como se debían y la realidad es que el tiempo nos ha venido dando la razón en relación a que lo que se requiere de verdad es una estrategia real de seguridad nacional.

Hemos venido observando como los estados están en punto rojo con temas latentes de inseguridad, es una realidad que desafortunadamente afecta a las y los mexicanos a lo largo del país.

Los estados gobernados por el oficialismo son los peores ejemplos de reacción y de seguridad, para esto basta sólo enunciar: Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Baja California, Tlaxcala entre muchos otros donde gobiernan a modo de lo que les exige el inquilino de Palacio Nacional, es decir, militarizarando, que por más parlamentos abiertos que se lleven a cabo u opiniones de expertos en razón de seguridad, no se les escucha e impone su voluntad.

A estos le sumamos que en todo el país, la Guardia Nacional no está haciendo sus funciones correspondientes, siempre se pugno por que tuvieran mando civil más no militar.

La jefa de gobierno de la CDMX, en lugar de revisar, afrontar y asumir la falta de mantenimiento del metro en muchas de sus líneas, iniciando por el trágico hecho de la línea 12, solicita la Guardia Nacional para cuidar posibles “sabotajes” en el metro de la ciudad, con esto no resolvió la falta de mantenimiento, revisión oportuna, responsabilidad, accidentes y la lamentable pérdida de vidas, pues de nada sirvió la presencia de estos elementos y nos volvió a dar la razón al retirarlos del Sistema de Transporte Colectivo,

Como una simple imitadora, la regenta, sigue los pasos del oficialismo sin resover los graves problemas que afectan a millones de chilangos y chilangas y que es obligación del gobierno atenderles…Y es así como de nuevo los hechos nos vuelven a dar la razón.

Justamente fue esta semana que inició sesiones la SCJN para revisar j si es inconstitucional la militarización del país, que los mandos de la Guardia Nacional sean militares más no civiles, previo a esto en el marco de las notas y la coyuntura sale a la luz que Luis Cresencio Sandoval, quien es el Secretario de la Defensa Nacional a nivel Federal, no ha desaprovechado para nada, no sólo el cargo, las atribuciones, sino también el crecimiento presupuestal que se ha dado en su encargo donde dispuso del erario para lujosos viajes familiares, quedando expuesto que ha usado a su antojo e injustificadamente los recursos públicos para financiar opulentas salidas al extranjero, pero bueno es así como siguen pregonando la “austeridad” “priorizando la seguridad”.

Y es que por las últimas resoluciones de la SCJN nos damos cuenta que declaran la inconstitucionalidad de interferir las comunicaciones de las y los mexicanos como atribución, ya no podrá llevarse a cabo esto sin una resolución oficial y una previa investigación y otra de las emisiones recientes es la invalidación de la transferencia de la Guardia Nacional a SEDENA por considerarla contraria a la constitución en donde muchos y muchas festejamos que el tiempo nos dé la razón en cuanto a la lucha que hemos llevado a cabo y hoy quedan claros por su inconstitucionalidad, en los votos de la SCJN.

Se nota claramente quienes están a favor de México y de nuestra Constitución y quienes legislan por encomienda del inquilino de Palacio ya que en ambas votaciones los únicos votos en contra han sido de la Magistrada Yazmín Esquivel y el Magistrado Arturo Zaldívar, y bajo estos hechos claros y contundentes da gusto saber que el tiempo nos da la razón pero a muchos no les importa que el costo lo siga asumiendo nuestro querido México ante un gobierno de caprichos y utopías que pone cada vez mas alta la factura que cobra a las y los mexicanos.









Secretaria Nacional de Comunicación Política

PRD NACIONAL