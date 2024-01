El tiempo ¿una ilusión?

¿Qué es el tiempo? ¿Es posible aprehenderlo y definirlo? ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo nos influye e influye en el devenir del mundo? Preguntas, todas ellas, que el hombre se ha hecho desde hace milenios sin que hasta hoy exista una única repuesta pero que, a la luz de los avances y de las nuevas teorías de la física contemporánea, adquieren renovada actualidad e imponen la necesidad de revisar y profundizar en las dos más reveladoras concepciones filosóficas de la Antigüedad Clásica: la platónica y la aristotélica, en aras de desentrañar la naturaleza de su esencia.

Comencemos. Desde la óptica de Platón, el origen del cosmos se produjo a partir del ordenamiento del caos gracias al Dios creador, demiurgo, arquitecto, mente y providente: Dios platónico (dios sensible) que daría vida posteriormente al mundo tomando modelo a un “animal eterno”, eternidad inmóvil. Sin embargo, dado que el mundo en construcción no podía ser idéntico a su paradigma, junto a los atributos de máximo, óptimo y unigénito, le sería otorgado el de la movilidad, dando así lugar a lo que Platón llamará la “imagen móvil de la eternidad” en su unidad. Imagen que, al moverse, siguiendo las antiguas enseñanzas pitagóricas, lo hará al ritmo de las leyes de los números, esto es, siguiendo una progresión numérica a la que el hombre habría de denominar como “tiempo”, e imagen también a la que estarían asociados dos elementos fundamentales: la circularidad y el orden cíclico.

Circularidad porque, siendo el mundo sensible espacial y el espacio geométrico, para Platón la esfera es la forma perfecta y posee ésta un carácter divino, de ahí la conformación originaria por Dios del mundo, tal y como lo asentó en el “Timeo”: “Primero colocó el alma en su centro y luego la extendió a través de toda la superficie y cubrió el cuerpo con ella. Creó así un mundo circular que gira en círculo, único, solo y aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita de ningún otro, que se conoce y ama suficientemente a sí mismo. Por todo esto lo engendró como un dios feliz”. Y cuando el tiempo nació, lo hicieron también el Sol, la Luna y otros cinco cuerpos celestes (planetas) para que “dividieran y guardaran las magnitudes temporales”, colocando sus respectivos cuerpos en los circuitos orbitales que giran a la misma velocidad que el Sol, pero con una fuerza contraria. Movimiento perpetuo que deviene en el más simple y perfecto: el ciclo (kúklo), ya que si la eternidad y el tiempo tuvieran una sucesión lineal se alejarían la una del otro y serían cada vez menos semejantes, de ahí la proyección de esta circularidad en el orden cíclico.

Orden cíclico que hace en consecuencia inseparable al mundo sensible del tiempo y por ello este mundo es el más semejante al modelo creado por Dios. Orden que, además, queda evidenciado con los números del tiempo que representan las cantidades de duración de los ciclos cósmicos, lo que asocia así al tiempo con el número y la medida del movimiento y, a partir de ello, con el “era” y el “será”: el pasado y el futuro que, al proceder del tiempo, les hace ser representantes justamente de un movimiento.

¿Qué dirá Aristóteles al respecto? Su concepción fue desarrollada en el capítulo X de su “Física”. De acuerdo con el filósofo de Estagira el tiempo está compuesto por no-entes, es decir, tanto por lo infinito como por lo periódico al ser y no ser, porque mientras una parte fue y ya no es, la otra está por venir y, en consecuencia, aún no es, lo que hace que el tiempo en realidad esté compuesto por “ahoras”. Es decir, está en todas partes y en todas las cosas, y aunque no es movimiento (como sostenía el platonismo), tampoco era independiente de él. ¿Cómo entender entonces su relación? En todo movimiento como en toda magnitud, hay un antes y un después, y cuando estos son percibidos se puede afirmar que “el tiempo ha transcurrido” al ser diferentes los extremos del medio. Extremos que son dos “ahoras” a los que el alma reconoce y que se convierten en el "tiempo", al ser éste el número del movimiento según el antes y el después, y aunque tiempo y movimiento visto así son siempre distintos, lo cierto es que “todo tiempo simultáneo es el mismo”. ¿Por qué? Porque si no hubiera un tiempo, no habría un ahora, y si no hubiera un ahora, no habría un tiempo, de modo que el ahora es la continuidad del tiempo, solo que sin alma (la única entidad que puede numerar) no habría tiempo.

¿Dos visiones distintas? No, un “continuum” epistemológico que, a casi tres mil años de distancia, sigue estando vigente, máxime desde una sociedad en la que el tiempo está siendo deconstruido y en el tránsito existencial se nos está escapando a una velocidad jamás imaginada junto con la vida misma. Por algo dijo Teofrasto: nada hay más valioso que el tiempo.

Y mientras la ciencia nos ayuda a desentrañar lo que aún la filosofía debate, evoquemos a Jorge Luis Borges, que a la pregunta de qué era el tiempo dijo: “Estar contigo o no estar contigo, es la medida de mi tiempo”. Por algo el propio Albert Einstein sentenció: “El tiempo es una ilusión”.

¿Lo es...?





