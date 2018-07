El Tlatoani de los 29 millones

Más de 56 millones de mexicanos participaron en la elección presidencial (62% de la lista nominal) y 29 millones deben festejar la victoria legal y legítima de su Tlatoani Andrés Manuel López Obrador, tienen todo su derecho a pensar que el cambio verdadero para el país es representado por el tabasqueño y la fuerza de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión (más del 50%), las cinco gubernaturas que ganó y el grupo de políticos que apoyaron su campaña, desde los Bartlett, Sansores y Gordillo hasta personajes muy respetados en el círculo académico.

Horas después de terminada la elección a diferencia de 2006 y 2012, cuando se pusieron en duda los resultados y nuestras instituciones, la oposición aceptó la derrota y no convocó a marchas, ni a plantones. Dicen los que saben que no les quedaba de otra, pero prefiero llamarles demócratas. AMLO será Presidente de México y ojalá lo haga muy bien, no por sus seguidores sino por los 60 millones que no votamos por él ni por su movimiento. Ante esta realidad ¿qué sigue?, ¿cuál será el futuro legal y político de Ricardo Anaya y el PAN?, ¿el excelente discurso de derrota de Pepe Meade lo fortalecerá en el reacomodo de lo que queda del PRI y sus menos de nueve millones de votos? Los resultados nos recuerdan los carros completos del Revolucionario Institucional en los 60’ y 70’, y el ejercicio de presidencialismo, populismo y autoritarismo que encarnaron estos presidentes, ¿cuál será el papel de la prensa y oposición ante la luna de miel de varios columnistas y medios de información?, la realidad no es solo una, pero mejor vamos por partes:

Resultados del PREP: En la próximas horas se actualizarán estos datos pero no cambiarán en mucho y es que de los 89 millones de votos con los que cuenta la lista nominal y con una participación electoral de 62-63% (56, 070, 000 mil votos) de acuerdo al INE, AMLO se convertiría, desde que se creó el INE, en el único presidente electo con más de 50 por ciento de la votación, por arriba del 48 por ciento que obtuvo Ernesto Zedillo en 1994, lo que representa 29, 717, 100 mil votos (53%). Ricardo Anaya y lo que quedó del PAN obtuvieron 12, 896, 100 mil votos; solamente 109 mil votos más que los que consiguió Josefina Vázquez Mota hace seis años (12, 786, 647 mil votos). Muchos se preguntan cuántos votos vale el PRI actualmente y no son más de nueve millones. Por último, hay casi tres millones que les encanta la idea de mocharle las manos a los ladrones, ya que 2, 971, 700 mil votos apoyaron a Jaime Rodríguez Calderón.

La diferencia. ¿En qué cambia la esperanza de los mexicanos de esta elección con los que apoyaron la llamada alternancia en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox?, un querido amigo dice que la diferencia es que la victoria de esta ocasión se goza más ya que se logró “sin tener gobierno, sin cooptación, pura gente, puro corazón”, otros más cursis escriben en su Facebook, después de escuchar los primeros mensajes del tabasqueño “jamás escuché un discurso tan incluyente, tan honesto y tan real. Ojalá que este viejito haga historia”. Dice Rubén Aguilar que “la historia inmediata, al igual que la oral, son géneros traicioneros. La primera entraña, obviamente el riesgo de equivocarse: la calentura o el apresuramiento… encierran siempre el peligro del error”.

Seis años. Con el tiempo y su fiel acompañante, la paciencia se sabrán cosas que no se sabían. Continúa Aguilar “la línea divisoria frente al periodismo es tenue y borrosa: ¿dónde empieza el análisis y la documentación que separan el reportaje de la historia?”. Las lunas de miel son finitas. La máscara del candidato antisistema termina, el disfraz de ser oposición no se usará más. Como decía Roberto Campos, ex ministro brasileño -perdón por citar a una brasileño después del 2 vs 0 gracias a nuestro Paco Memo- los testimonios orales de los personajes históricos son como los bikinis: lo interesante no es lo que muestran, sino lo que esconden,tendremos seis años para descubrir, analizar y opinar del bikini del tlatoani López Obrador. #Jap

Académico de la FCPyS—UNAM, IPN, UIA y consultor político @gersonmecalco