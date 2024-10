El Trauwitz de Sheinbaum

Eduardo León Trauwitz será extraditado de Canadá a México acusado por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de los mismos, es decir, por el delito de huachicol. Quien fuera responsable de la seguridad de PEMEX durante el gobierno de Peña Nieto, se desempeñó antes como su escolta de 2001 a 2005 cuando el expresidente fue Gobernador del Estado de México.

Se le acusa por el gobierno de MORENA, de crear una organización criminal para robar y encubrir el robo de hidrocarburos de los ductos de PEMEX a través de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica creada en 2014 ligado presuntamente a una red de al menos 30 distribuidoras de gasolina y es el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

Como copia calca ahora Claudia Sheinbaum emula los pasos de Peña Nieto al nombrar a Israel Benítez López, quien se desempeñaba como Subsecretario de Operación Policial en la SSC, habiendo antes estado con ella en Tlalpan los 3 años como Coordinador General de la Policía de Proximidad Zona Sur desde de 2016 a 2019. Fue así como se lo impuso al aún prófugo de la justicia Jesús Orta al inicio de su gobierno con fecha 3 de junio de 2019 y lo impone años después a Omar García Harfuch.

Se trata de uno de sus principales operadores electorales, si leyó usted bien, desde su campaña de 2018. El “Jefe Máximo” como se le conocía por sus proezas y virtudes son de operación territorial y de múltiples enlaces con poderes fácticos, a él se le atribuyen los más obscuros pactos electorales. La percepción de su control total de la calle jamás fue en términos de seguridad ciudadano durante su estadía en la SSC, sino de fontanero político del gobierno,

Durante el sexenio anterior sólo hubo 8 sentencias por Huachicol con al menos 67,668 tomas clandestinas registradas, es decir, el .0255%, dichas tomas crecieron 117% respecto al sexenio anterior y sólo hubo 334 personas detenidas. La complicidad y fracaso fue tal que la Guardia Nacional incautó 70% menos litros de diésel y 50% menos de litros de gasolina robada.

El paralelismo es inobjetable, con el agravante de que Trauwitz no tenía ninguna sombra de corrupción antes de su nombramiento en PEMEX, y en cambio el “Jefe Máximo” jamás pudo aclarar, ni transparentar la adquisición de su rancho en Tula, Hidalgo con salón de fiestas, carril de carreras de caballos, espacio para el ganado y espacio para fiestas al aire de libre para 450 personas con además animales exóticos como antílopes negros, pavorreales y un aviario.

Al menos 3 propiedades como funcionario público omitió declarar y ahora a la Trauwitz se pretende premiar su lealtad con la responsabilidad de combatir un negocio de 300,000 millones de pesos anuales de evasión fiscal de IEPS e IVA inmerso en el escándalo del huachicol electoral de MORENA y Sergio Carmona, cuyo hermano ya reconoció y admitió en una corte de Estados Unidos.

Será OOOTRO hombre de confianza de la Presidencia el responsable de combatir ese delito y evitar el desfalco a las finanzas públicas de una empresa con 1.2 billones de pesos de pérdidas en el sexenio anterior. Al igual que con Peña Nieto, los resultados o ausencia de los mismos, sólo serán atribuibles directamente a la Presidenta Sheinbaum, siendo su policía de más confianza y con más antigüedad con ella, no hay espacio alguno para las excusas o justificaciones.

Muchos son en la historia los escándalos de personas muy cercanas a los Presidentes como el de Ignacio Ovalle en el caso de SEGALMEX con AMLO, que por más que quiso no pudo ocultar ni justificar. Suelen ser casos donde la relación personal nubla la mente y la razón. Se toman decisiones filiales sin lógica política alguna que las valide. He dicho y sostengo que no le deseo el fracaso a Claudia Sheinbaum y decidí otorgarle el beneficio de la duda sin esperar nada para no desilusionarme después, pero este nombramiento definitivamente NO lo comparto , ni le otorgo ese beneficio.