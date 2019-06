El uniforme neutro: asunto trascendente

A partir de este lunes, niños de preescolar, primaria y secundaria de escuelas pública y privadas de la Ciudad de México podrán elegir usar falda o pantalón como parte del uniforme escolar, de acuerdo a lo anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: la Secretaría de Educación Pública (SEP) girará una circular para informar sobre esta disposición en escuelas de nivel básico en la capital.

Acompañada por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, durante la presentación del plan “Uniforme neutro”, Sheinbaum explicó que la medida genera una condición de igualdad, y quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que usar falda y los niños habrían de llevar pantalón.

Lo anterior, fue motivo de debate en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso local: los diputados no sabían si felicitar o no a Claudia Sheinbaum por haber apoyado el uso del “uniforme neutro” en escuelas públicas... la fracción de Morena pedía que el Congreso de la capital felicitara a la jefa de Gobierno por esta medida que tendrá importancia para muchos, pero para la inmensa mayoría hay temas de mucho mayor prioridad en los que las autoridades deben trabajar como la seguridad pública.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si la Ciudad de México está lista para que los niños puedan usar falda en las escuelas, a lo que respondió que a partir de la apertura de nuevos derechos se van generando nuevas formas de conocimiento y entendimiento: “Lo más importante es terminar con esa violencia y diferenciación en género” explicó, refiriéndose al tema de las niñas. “En fin, me parece muy importante en términos del avance en igualdad de género en la Ciudad... Cuando uno habla en las escuelas del tema de la posibilidad que tiene cualquiera de tener un novio hombre o novia mujer, se acepta con mucha facilidad, no es el tema en donde los niños se molesten, hagan bromas o se sientan cohibidos con eso; y en la ciudad eso representa que como se abrió ese derecho hace tiempo, pues se empieza a volver parte de la normalidad” aseveró al concluir recordando el hecho de que para el siglo XX las mujeres ya usaban pantalones, lo que significa apertura, “pero eso no había llegado a las escuelas”.

Lo cierto es que cada vez es más evidente la falta de calidad humana y social de nuestros políticos que pretenden implementar lo que para ellos es bueno, sin considerar la opinión de padres de familia y de la sociedad en general, que finalmente serán quienes habrán de educar a sus hijos... sentido común.

Parece que la Jefa de Gobierno presta poca atención a los temas trascendentes, contra ocurrencias por marcar “diferencias” culturales: vayamos tan sólo al tema de la seguridad: ahora los niños van a vestir como quieran, esta es una prioridad para quien nos gobierna, que nos asalten y nos maten, NO lo es.

Así pues, toleremos las nuevas costumbres citadinas, y ni hablar… sigamos tolerando la incapacidad de las autoridades para atender temas de mayor trascendencia, que son muchos.

