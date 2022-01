El uso ilegal de la niñez

En el ejercicio del poder, es común que gobernantes hagan lo que les viene en gana, emprenden ocurrencias motivadas por egos, y decisiones que rayan en corrupción.





El gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, dieron la nota presumiendo fotos en sus redes sociales con un bebé en resguardo en el DIF Capullos del municipio de Guadalupe y que mediante un “permiso”, la institución se los dio por un fin de semana.





Ante las críticas el gobernador dijo no respondería porque no iba a hacer politiquería de un “tema tan bonito” después de informar que “adoptaron” por un fin de semana a la criatura, lo que evidencia su confusión respecto de lo que es la adopción; pero tampoco es acogimiento, medida legal que no podría concederse solo por dos días.





La adopción deriva de una decisión de un juez de lo familiar que otorga todas las obligaciones y custodia legales a quienes, después de cumplir los requisitos de ley, se responsabilizan de por vida, de esa persona menor de edad. El mecanismo de acogida es una medida temporal, mientras se resuelve el estatus legal con su familia original; que pudo haber sufrido violencia, o abandono, o alguna otra vulnerabilidad, y con este mecanismo se busca que la niña o niño no estén institucionalizados en estancias del DIF, hospicios o albergues privados. Se necesita sensibilidad, sensatez e información específica respecto de las circunstancias de quienes se encuentran en estas situaciones irregulares, para no causarles más daño del que por su circunstancia, ya sufre.





La omisión del Gobernador de Nuevo León no tiene connotación con las “ocurrencias” que caracterizaron a su campaña, en realidad violentó la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy como Gobernador debería atender estas instituciones desde el enfoque de la ley.





En México alrededor de 30,000 niñas y niños están institucionalizados por causas de abandono, violencia, orfandad, o porque sus madres están privadas de su libertad. Estar en un albergue sólo les provoca más soledad y estrés, se interrelacionan con otros niños y niñas que están igual, necesitados de amor, cuidados, reparación, atención a sus derechos.





El Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, recomienda a todos los Estados Parte de la Convención de Derechos de la Niñez, que sólo como último recurso, las niñas y niños permanezcan en una institución u hospicio. En función del Interés Superior de la Niñez, se establece que la familia, es el espacio primordial para fomentar el libre desarrollo de su personalidad. Nadie con sentido común, pensaría que la vida le va a cambiar a un bebé que sólo está un fin de semana fuera de la institución. Las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes tanto nacional, como la estatal, deben verificar al DIF que le prestó ese bebé al gobernador y por otro lado señalarle al propio Samuel García, que lo que hizo, además de evidenciar un influyentismo vergonzoso, también conlleva un delito al usar un bebé para propósitos publicitarios de él y su esposa. Es un abuso y las ONGs han sido contundentes al señalar la gravedad de su frivolidad.









Emilio García Mendez, consultor sobre derechos de la niñez y experto en la Doctrina de Protección Integral de los derechos de la niñez, señala que en función del amor y la compasión hacia niñas y niños, se cometen las peores atrocidades

Defensora de derechos humanos