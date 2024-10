El VPH y el cáncer de cabeza y cuello

Por José Francisco Gallegos Hernández





El cáncer más frecuente en cabeza y cuello es el carcinoma epidermoide que se origina en las mucosas que recubren esta área anatómica y los dos más frecuentes son: el originado en la lengua y en la orofaringe (garganta), seguidos por los que se desarrollan en encías, piso de boca y laringe. La causa más frecuente de este cáncer es el consumo de tabaco, alcohol y tóxicos como cannabis, cocaína, areca, chimó (tabaco mezclado con bicarbonato que se mastica en Sudamérica), el hábito de masticar hojas de coca (también en Sudamérica principalmente en Bolivia) y la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La prevalencia del VPH en la población es de 72 % en países desarrollados y 15 % en países en vías de desarrollo debido a sistemas de detección; el VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y se asocia al cáncer de cabeza y cuello como agente causante, sobre todo al originado en orofaringe.

En personas con cáncer orofaringeo que no se intoxican y que presentan infección del VPH el pronóstico es mejor, sin embargo, esto solo se ha demostrado en casos de no fumadores-bebedores, no para otras localizaciones; actualmente se trata de disminuir la intensidad de tratamiento en estos pacientes pero los resultados científicos para hacerlo aun no están disponibles.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se fomenta la protección y la prevención, ya que son los dos factores más importantes para disminuir el riesgo de morir por ésta enfermedad.

Existen al menos 20 tipos diferentes de VPH que afectan las mucosas de cabeza y cuello, los considerados de alto riesgo son: 16, 18, 31 y 33 (80% de los cánceres en cabeza y cuello están asociados al 18); la transmisión es favorecida por el contacto sin protección de mucosas de persona a persona.

La práctica de mayor riesgo es la que pone en contacto la boca con los genitales femeninos, 4 o más contactos sexuales orales incrementan el riesgo de transmisión 2.5 veces, el número de parejas sexuales tiene una relación directamente proporcional con la infección; otros virus como VIH incrementan el riesgo de infección 3 veces más.

La Organización Mundial de la Salud promueve la prevención de la infección de VPH con recomendaciones como el uso en población abierta de la vacuna contra el VPH, el tratamiento de lesiones precancerosas (en la boca y orofaringe son las placas blanquecinas y rojas), pero principalmente, la promoción de prácticas sexuales seguras. Aunque las barreras de protección no evitan al 100% la infección, sí la disminuyen.

Las personas con algún factor de riesgo deben acudir periódicamente con médicos especialistas para identificar lesiones tempranas; única forma que tenemos para disminuir la mortalidad de cáncer de cabeza y cuello; 5ª causa a nivel mundial.





Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello

Hospital de Oncología, CMN Siglo XXI del IMSS