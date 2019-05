Elección o extinción

Tras la derrota electoral de 2018, en la que el PRI perdió la Presidencia de la República y se convirtió en la cuarta fuerza electoral en el Congreso de la Unión, sólo queda renovarse o morir.

Por ello, el pasado 27 de febrero, el Consejo Político Nacional tomó dos acuerdos fundamentales para la vida interna del PRI: renovar su dirigencia nacional mediante elección directa de su militancia y solicitar la participación del Instituto Nacional Electoral en este proceso.

Ante esta solicitud el INE estableció como fecha para la elección el 8 de septiembre y señaló que la conformación del padrón de militantes que podrán votar debería cerrarse en julio. Después de un intenso activismo, tras bambalinas, de diversos integrantes de la cúpula, el INE cambió de opinión y señaló que para que pueda celebrarse un convenio, debe entregarse de manera inmediata el padrón y que la elección costará alrededor de 230 millones de pesos, casi 300 por ciento más que la elección de la dirigencia del PRD hace apenas cinco años.

De manera paralela, fue convocada una reunión del órgano encargado del financiamiento del PRI para solicitarle un dictamen en el que se determine la inviabilidad financiera que hay para cubrir el costo de la elección.

Derivado de todo lo anterior ha trascendido que, en el Consejo Político a celebrarse este lunes por la tarde, algunos consejeros pretenden plantear un cambio de método, motivado en los costos y en la imposibilidad de tener listo el padrón de militantes, para imponer a un candidato a modo disfrazado de unidad, lo que representaría un atentado contra nuestra democracia.

Al respecto, la presidenta Claudia Ruiz Massieu reiteró, a través de sus redes sociales, su disposición a respetar el método que ya fue decidido. Si no escuchamos a la militancia, si no le devolvemos el poder a las bases y no regresamos a las causas que nos dieron origen, vamos a seguir caminando hacia la desaparición del PRI ya que, en este crítico momento, solo tenemos dos alternativas: elección o extinción.