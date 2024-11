¿Elecciones de género en EU?

Vivimos, probablemente, las elecciones presidenciales más cerradas en la historia de los Estados Unidos y, entre tantos análisis que se han realizado sobre este fenómeno electoral, surge una gran pregunta: ¿estamos ante unas elecciones de género? Al respecto, una encuesta de NBC News nos muestra que, aunque hay un empate técnico entre ambos candidatos, existen brechas cada vez más marcadas en la intención del voto tanto de hombres como de mujeres.

En el caso de Donald Trump, por ejemplo, tiene una ventaja que se puede definir como tradicional entre los hombres, sobre todo los que radican en las zonas rurales. (En las elecciones de mitad de mandato del 2022, el 54% de los hombres de todas las edades votaron por los republicanos, mientras que el 44% lo hicieron por los demócratas.) Por su parte, Kamala Harris aventaja con 14 puntos entre las mujeres (sobre todo las que cuentan con educación universitaria, tanto blancas como negras).

Ahora bien, si esta comparación la trasladamos a la influencia latina en las próximas elecciones presidenciales de la Unión Americana, hoy en día son aproximadamente 65 millones de hispanos los que radican en Estados Unidos, de los cuales 36 millones estarán en posibilidad de votar (representan el 15% del electorado total). Pero, más allá de estos números que ya de por sí son reveladores, ¿cuál es la intención de voto entre los latinos? Existen especialistas que aseguran que la brecha de género no es la única, como ya lo comenté, también influyen las diferencias generacionales. Por citar una de ellas, algunos análisis hablan de las distintas preocupaciones que tienen los migrantes de primera y segunda generación. Los de primera generación, por su edad y arraigo, tienen lazos mucho más estrechos con sus países de origen y, por eso, tienden a votar en contra de quien tenga una narrativa antiinmigrante. Los de segunda generación, en cambio, piensan más en su futuro, el cual está marcado, sobre todo, por el tema económico.

Justo es el tema económico una de las razone por las que Donald Trump, increíble y lamentablemente, ha ido ganando adeptos entre la comunidad latina, ya que su discurso de recuperar la grandeza económica de Estados Unidos los seduce al grado de querer votar por él, a sabiendas que pueden afectar a familiares directos. Por su parte, Kamala Harris sigue sin darnos su verdadero rostro ante el tema migratorio, situación por la cual miles de latinos ahora mismo se preguntan: ¿en qué cree la candidata demócrata? y, sobre todo, ¿de qué lado está en el tema migratorio? Estas dudas surgen porque, no obstante a que pareciera que Kamala apoyaría la causa migrante por la tendencia demócrata en este tema, sus declaraciones dicen otra cosa: “Cuando sea presidenta, expulsaremos rápidamente a quienes lleguen aquí ilegalmente”, comentó hace apenas unos días.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que, en las próximas elecciones del 5 de noviembre, también se elegirán a quienes ocuparán los 435 asientos de la Cámara de Representantes, además de un tercio de los senadores (33 de 100 puestos). Este no es un tema menor, ya que los resultados en ambas cámaras serán determinantes para la gobernanza de quien sea la nueva presidenta o el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Estamos a unos días de que se lleven a cabo las elecciones más cerradas en la historia de los Estados Unidos y los nervios están a flor de piel en ambos bandos. Sólo veamos los acontecimientos más recientes. Lejos de disculparse por la broma del comediante en uno de sus mítines al decir que Puerto Rico es “una isla flotante de basura”, Trump aseguró que nadie ha hecho más por Puerto Rico que él mismo. Joe Biden se sumó a la polémica al decir que la única basura que ve flotando son los republicanos que siguen a Trump. Mark Cuban dice que “Trump no tiene mujeres inteligentes/fuertes que lo apoyen” y Trump dice que “protegerá a las mujeres, aunque ellas no quieran”. Finalmente, una mujer latina me dijo hoy: “¡pues esta elección es entre hombres y mujeres y, nosotras las mujeres, vamos a ganar!” ¿Usted, qué piensa?

Analista de temas de internacionales y de migración