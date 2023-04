Elecciones en EU del 24 van tomando forma

Con el anuncio, la semana pasada, de Joe Biden de sumarse a la carrera presidencial del 2024, la contienda va tomando forma y color en Estados Unidos y los nombres empiezan a salir.

Y es que a pesar de que el actual mandatario es el favorito natural para ganar la nominación por el Partido Demócrata, es seguro que no será la única opción en las primarias de su partido y ya han confirmado su candidatura Robert F. Kennedy Jr., sobrino del fallecido expresidente John F. Kennedy; y la famosa autora de libros de autoayuda Marianne Williamson.

Mientras que en el Partido Republicano, se han confirmado, hasta la fecha, cinco candidaturas para las primarias: el expresidente Donald Trump, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley; el antiguo gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el comentarista político Vivek Ramaswamy, y el secretario de Estado de Montana, Corey Stapleton.

Además, no se descarta la posible candidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, e incluso del exvicepresidente de Trump, Mike Pence, no obstante, en ambos casos no ha habido una confirmación oficial de sus deseos presidenciales.

Según los tiempos electorales de Estados Unidos se prevé que las elecciones primarias presidenciales y asambleas electorales se celebren durante los primeros seis meses de 2024.

En este proceso electoral los votantes aprobarán una lista de delegados para realizar su convención de nominación de cada partido político, para luego elegir al nominado presidencial correspondiente.

El 5 de noviembre de 2024, además, se eligen 33 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir 435 legisladores.

En esta fecha, también se llevarán a cabo muchas otras elecciones federales, estatales y, como ya mencionamos, legislativas, por lo que los nombres de los que aspiran ya también surgieron.

Hasta enero de 2023, 17 senadores (doce demócratas, cuatro republicanos y un independiente) han anunciado planes para presentarse a la reelección. Un republicano, Mike Braun, y dos demócratas Debbie Stabenow y Dianne Feinstein, han anunciado su intención de retirarse.

Otro republicano, Ben Sasse, renunciará anticipadamente para aceptar el cargo de presidente de la Universidad de Florida; el gobernador de Nebraska nombrará a un senador interino y se llevará a cabo una elección especial al mismo tiempo que las elecciones regulares del Senado de 2024 para ocupar el puesto por el resto del mandato.

Así que durante año y medio, sin duda, México será víctima de ataques de algunos de los aspirantes que buscan sacar “raja política” de los problemas comunes como el tráfico de fentanilo, la migración y otros que seguramente surgirán en el camino.