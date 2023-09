Elecciones en México 2024: Candidatos y desafíos políticos

Las elecciones en México de 2024 se acercan rápidamente, y el país se encuentra inmerso en un proceso crucial que determinará el rumbo de su política y su futuro.

Con una larga historia de elecciones presidenciales y legislativas, México está acostumbrado a la emoción que rodea a estos eventos políticos, sin embargo, el ciclo electoral de 2024 presenta una serie de desafíos y oportunidades únicas, con sólo dos opciones de modelo de gobierno.

Uno de los puntos clave en estas elecciones es la diversidad de candidatos que participan en la contienda y a pesar de que es demasiado pronto para ofrecer una lista completa y actualizada de todos los aspirantes, en Morena ya se inició la ruta para designarlos.

Como partido en el poder, Morena enfrenta la tarea de mantener su influencia política, así que sus candidatos tendrán que consolidar el apoyo de la base y atraer al electorado más allá de su núcleo tradicional.

La noche del jueves, los consejos estatales de Morena dieron a conocer a los candidatos que van a las encuestas en ocho estados: Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Pero que no se desanimen los que no salieron en estas listas, porque la Comisión de Encuestas de Morena todavía podría incluir a otros dos perfiles a cada bloque, un hombre y una mujer.

Quienes, de acuerdo al dirigente de Morena, Mario Delgado, serán seleccionados por el Comité Nacional del partido.

Así los abanderados para la Ciudad de México son: Clara Brugada Molina, alcaldesa con licencia de Iztapalapa; Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad capitalino; Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud y Mariana Boy Tamborrell, ex titular de la Procuraduría Ambiental.

En Jalisco quienes estarán en la encuesta son Carlos Lomelí, regidor de Guadalajara; Clara Cárdenas, exdelegada del Bienestar; José María Martínez, coordinador de diputados locales y Flor Elizabeth Michel, consejera estatal de Morena.

Yucatán también ya tiene a quienes van a participar: Joaquín Díaz Mena, ex delegado de Bienestar; Rocío Barrera, diputada; Verónica Camino, senadora y Jazmín Villanueva, legisladora de Morena.

Tabasco también dio a conocer sus listas de aspirantes, ellos son: Yolanda Osuna Huerta, presidenta Municipal de Centro; Javier May Rodríguez, ex titular de Fonatur; César Raúl Ojeda, presidente Consejo Político Estatal Morena; Mónica Fernández Balboa, senadora.

En Chiapas participarán Sasil Dora Luz de León Villard, senadora; Rosa Irene Urbina, presidenta municipal de Tapachula; José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del estado y José Antonio Castillejos, exdelegado de programas sociales.

En Morelos los nombres de los participantes son: Víctor Mercado Salgado; coordinador de asesores del Gobierno Estatal; Margarita González, exdirectora de la Lotería Nacional; Rabindranath Salazar Solorio, exsubsecretario de Gobernación y Sandra Anaya Villegas, extitular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.

Mientras que en Guanajuato los participantes son: Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco; Antares Vázquez Alatorre, senadora; Ernesto Prieto Gallardo, titular del INDEP y Alma Alcaraz, diputada.

Finalmente, en Veracruz, los aspirantes que estarán en la encuesta son: Rocío Nahle García, secretaría de Energía; Zenyanzen Roberto Escobar, titular de la secretaría de Educación; Claudia Tello, senadora y Eric Cisneros, secretario de gobierno.

En Puebla, los resultados se darán a conocer este sábado y aunque se anotaron 19 aspirantes, los más conocidos son: los primos Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, expresidente del Senado. También se anotó Rosario Orozco, quien es viuda del exgobernador de Miguel Barbosa.

Tras esta selección, el próximo lunes 2 de octubre comenzará el levantamiento de encuestas de reconocimiento, mismas en las que se valorarán las mejores opciones según la opinión ciudadana. Se espera que duren una semana.

Posteriormente Morena tiene hasta el 30 de octubre para publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas.

Luego de dicha publicación, se espera que se realicen las encuestas.

Cabe señalar que en este periodo es posible que los aspirantes de Morena y aliados que pasen los primeros filtros se permitan recorrer las entidades que aspiran gobernar a fin de darse a conocer.