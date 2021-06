Elecciones polarizadas

Este domingo viviremos un proceso de particular trascendencia, la posibilidad de materialización de reformas constitucionales de la 4T y también significa la elección más grande en la historia mexicana, con un padrón de cerca de 95 millones de personas que elegirán más de 20 mil cargos de elección popular. Todo lo anterior será en un ambiente de polarización y de violencia política que no podemos obviar.

Pero estas condiciones no son privativas de México; las elecciones que se han celebrado en el continente americano han estado caracterizadas por la crispación y polarización, como el caso de Ecuador. A nivel global se prevé que las elecciones en Israel y el retiro de Angela Merkel generen una gran intensidad y confrontación.

Esto no se puede leer como un hecho aislado; es parte de un proceso global y una señal de la vida política postpandemia donde se suma una crisis económica, una sociedad enojada, pero sobre todo un agotamiento del modelo capitalista, en particular por los costos de exclusión y depredación. Una gran tensión que ha provocado lo anterior, es el status quo que se difunde y un modelo de transformación que no acaba de madurar a nivel global.

Ejemplos del tamaño de esto son la toma del capitolio en Estados Unidos, lo cual nunca se había dado. Colombia con una serie de protestas que les ha dejado decenas de muertos y miles de heridos. Perú con una transición de 4 presidentes en solo 5 años, ya sea que han renunciado o han sido destituidos por su Parlamento; este domingo los peruanos elegirán a su nuevo o nueva presidenta, en medio de la constante confrontación de los candidatos: Keiko Fujimori de extrema derecha y Pedro Castillo de extrema izquierda.

También está el caso de Brasil, en el cual se pueden generar casos de gobiernos sensatos como Lula, que transitan a administraciones irracionales como la de Bolsonaro. La pandemia nos ha demostrado la ineficacia de la extrema derecha en Brasil y su número récord de contagios y muertos.

En este contexto es fundamental encontrar agentes de mediación; un choque de trenes solo llevará a la devastación de las instituciones y costos económicos, políticos y sociales; si no se logra esta mediación estaremos viendo cada vez escenarios de mayor confrontación electoral.

La gran reflexión postpandemia debe ser construir un modelo incluyente y de desarrollo, con un mercado libre sin corrupción ni monopolios, con un sentido humano, evitando el uso indiscriminado de la inteligencia artificial que podrá destruir muchos trabajos. Esto no se puede convertir en un juego de vencidas con ganadores y perdedores, es necesario enfocarse en el oficio político para el beneficio de todas y todos. XXXTwitter: @LuisH_Fernandez