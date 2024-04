Elecciones y lenguaje no verbal

¿Qué debe estar pasando un país, si su virtual próxima Presidenta es interceptada por un grupo de encapuchados? La candidata no puede “resolver” todo ¿Acaso la Guardia Nacional no cuida su seguridad? La normalización de asesinatos de políticos con cuchillos y armas; y lo sucedido en Chiapas parece mostrarnos que alguien está fallando.

¿Quién cuida la seguridad de la próxima mandataria?, pareciera que nadie, y más allá de las versiones de presuntos montajes u otras hipótesis; el domingo pasado en una carretera del sur del país, un comando enmascarado no le sacó ni una sonrisa a la ex Jefa de Gobierno, sino todo lo contrario. Lo único seguro en la escena fue que traía el cinturón de seguridad, aunque su lenguaje no verbal mostró lo contrario.

Hace unos días en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero la candidata de la oposición por más que fue aplaudida, en ocho ocasiones, documentan los reporteros de OEM, no logró generar una sonrisa de esperanza en sus seguidores. La originaria de Hidalgo portó su tradicional huipil para estar más fresca con el clima, aunque el clima electoral no le beneficie.

En el mismo lugar, al candidato que le gusta portar todas las playeras de equipos del futbol mexicano, toreó a los reporteros que querían un “chacaleo”, como si llevara tantos puntos de ventaja. Su traje azul marino, comunicaba un mensaje diferente al de los banqueros e invitados que fortalecen la moda de las guayaberas y el poder. Durante su intervención pocos asistentes. Sin embargo, hay que reconocer que a los dirigentes del partido les vendría bien organizar fiestas en antros, ya que sus canciones electorales rápidamente son bendecidas por el algoritmo de Spotify.

En la CDMX, algo también está sucediendo, cada vez es más común observar más “caras largas” en los integrantes de la campaña de quién usurpó a “Juanito” hace unos años en el oriente de la ciudad. Parece que su victoria interna fue una guerra pírrica de la cual los “empanizados” tomarán ventaja. Asimismo, el uso de las imágenes en los debates ha sido una constante, mostrar fotografías al revés, supuestos datos que fortalecen los argumentos parecen mostrar que se preparan para estos ejercicios, aunque hasta ahora ninguno ha noqueado a sus rivales.

El próximo domingo será el segundo debate por la Presidencia. Sin ser Mhoni Vidente, todos se declararán ganadores, saldrán a dar entrevistas criticando al órgano electoral y a los moderadores, en Palacio Nacional dirán que hubo mano de las televisoras en las preguntas, en fin, no se esperan sorpresas. Estas campañas nos muestran cómo administrar una ventaja. En 38 días tendremos a la primera Presidenta de México. Las sonrisas en los integrantes de campaña del equipo guinda y las entrevistas por parte de algunos medios cada vez con más respeto a la puntera, subrayan que este arroz ya se coció; esto mismo ambiente permea en la capital del país pero con colores azules.

La única sorpresa y pieza de análisis político de esta elección, será para los expertos de la música y los procesos electorales; identificar la relación del voto joven y el jingle de “Máynez Presidente”. Y ojo que hay niñas y niños que en seis y 12 años votarán y que se ven muy animados con el Movimiento Naranja, que no tiene mucho de fondo, pero sí tiene mucho de forma. Para los expertos en Ciencias de la Comunicación, el lenguaje no verbal es más recordado en más del 80 por ciento de la comunicación. Las imágenes y la música son más importantes que un buen discurso, la atracción y simpatía es más sensorial que racional, aunque no les guste y no les cuadre. Al tiempo.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco