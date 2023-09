Elegía para Xcalak

Al hablar de Xcalak, hemos de usar el pretérito. Una estrategia desgarradora, pero certera. Solo puede llegarse a las penas actuales con la sutil distracción del ayer hecho azúcar. Pobre pueblo humilde, el oro que cubría fachadas se ha ido oxidando con el paso del tiempo.

Más que gente, aquí viven anécdotas de una época gloriosa. Aún guardo tu recuerdo escaso. Hoy quiero regresar a él con certeza; hablar de eso que vi y aquello que llegué muy tarde para vivir. Una tarea compleja. Escribir de Xcalak requiere lo mejor de esta memoria incompleta. Motivarme para hablar de tus calles y casonas; decirle al mundo todo lo que me diste a ver. Entonces, ¿por qué hablar del pasado? Muy simple. El presente es muy doloroso.

A Xcalak le duele admitirlo; a mí recordarlo. Cuántas penas juntas en este triste ensayo. Noble puerto que aún perduras, perdona la ofensa de escribir tus penurias. Será mejor iniciar de antaño. Para mí, el pretérito es sencillo. Me llega en la pantalla diminuta de un teléfono, buscando la historia del poblado antes de la carretera.

La señal es escasa, solo carga una opción sencilla. Me habla, entonces, de los inicios. De pescadores primerizos llegando a sus cosas tan cercanas al fin de la patria. Se asientan sin problema; del mar hacen sus casas. Llegan, a su vez, puestos de marina para defender la nación. Con los años, crecen los cocos; hacen negocio de su venta. Tanto promete esta península olvidada en los extremos del Caribe.

Lo que nació como exploración se ha transformado en un lugar prometedor. El nombre comienza a viajar con el viento a lo largo de la república. Quién sabe; podría crecer hasta volverse atractivo para inversionistas. Hace casi un siglo, estas tierras fueron motivo de alegría.

Regreso al presente, ese mismo en que leo desde mi teléfono. La carretera me va devorando a cada metro que recorro. Es, a su manera, otro testimonio del tiempo. Inicia en dos carriles bien marcados; las plantas no tardan en atacar. Los arbustos y matorrales han plagado el pavimento, rompiendo la rectitud de sus esquinas. Ahora, los límites del asfalto son más bien curveados. Se encuentran con paredes de tronco con lianas; el verde jugando con marrones gentiles.

Arriba, los árboles opuestos se han encontrado en un abrazo aéreo. Las copas hacen pacto cada escasos metros para consumir la vista.

Lentamente se rompen los árboles; el sol regresa. Las vías que antes fueron de gloria ahora las domina la maleza. Esta llegada es un augurio de lo que me espera. El mismo pasado sencillo en mi lectura, para Xcalak es imperfecto. Un huracán hace décadas destrozó sus sueños de grandeza. Los cocoteros quedaron hechos trizas; las casas relegadas a sus cimientos. Su nombre tan cruel, se ha grabado en la piedra en que el pueblo sobrevive.

Janet. Terrible huracán Janet.

Inicias las desgracias de este pueblo olvidado.

Te sigue el turismo que a Xcalak ha relegado.

Mientras Quintana Roo se vuelve atractivo del mundo, la carretera a estos lares se hace indomable. Apuesta por el buceo; el tiempo le juega sucio. Los hoteles del norte y playas de aguas diáfanas han robado la atención del mundo entero.

Un huracán, un turismo bien planeado. Estos fueron los clavos del ataúd en que Xcalak habría de ser enterrado. Se queda en el hubiera; palabra que deambula por el pueblo tan pronto uno llega. Me reciben cabañas de pescadores coloridas. Intentan, con tonos brillantes y murales, convencerme de la belleza que aún perdura. Me temo el resto del pueblo lo desafía. En las calles que antes habrán paseado tantas gentes, pasan solo transeúntes escasos.

Domina—en el mismo aire de salitre que habrá cautivado pescadores—el nefasto olor a sargazo. La playa es aún distante, pero llega hasta mi en el carro. Los edificios han visto mejores días; las calles se han ido quebrando. Una vuelta y desaparecen, la terracería toma el mando. Todo en Xcalak perdura como un triste llanto. No es un tono sepia que tiñe el paisaje; es la perspectiva borrosa de ojos llenos de lágrimas.

Me detengo en un restaurante donde no hay alma alguna. Solo un mesero que me atiende sonriente de verme llegar tan lejos. Es el único habitante del pueblo que me habla. Los demás me observan pasar en silencio. Admiraban ese cuerpo en carne donde reinan solo los espíritus del pasado. No traigo más que mis ojos; estos pobres dedos que relatan lo que he visto. Calles desoladas en lugares abandonados. Perduran los anuncios turísticos; intentos de adaptarse al Quintana Roo naciente. Venden viajes en lancha; visitas a Belice. Todo por acaparar a los pocos que llegamos a un lugar tan remoto.

Temo no soy el indicado. Mi visita es escasa para conocer los confines del estado. Veo, entre las mesas del restaurante, el mar que yace frente mío. Las mismas aguas que surcaron los pescadores esperanzados y marinos valerosos hace años. De aquí agarró fuerzas ese huracán desastroso. Es este el mar que en Cancún tanto batallan por ver; aquí nadie lo puede vender. Viéndolo, entiendo todo lo que ha pasado en este pueblo. Su costa dice más que las calles mismas. El marrón del sargazo lo cubre en principio; a lo lejos es tan azul como cualquier parte del caribe.

Tanto has visto, gran océano. Todo lo sabes del pasado. Habrán cambiado tus aguas con los años, pero el mar sigue siendo el mismo.

Así que escribo de estos rumbos; escribo tras haber regresado. Es un ensayo alargado por la poesía, mas tiene un propósito bien marcado. Les cuento de aquella ciudad; la misma que ha llegado a su ocaso. Recordemos los momentos de gloria ocultos entre tanta desdicha. Cantemos por Xcalak, pues no puede hacerlo al caer el día.

Los años la han dejado exhausta cuando debería disfrutar sus últimos suspiros. He aquí la elegía prometida. Es este el recuento de su vida. Está lleno de tristeza y lamentos por lo que fue en un pasado. Solo así podía escribirse. Pesa tanto el presente, por eso tenía que hablar del pasado.