Elogio a los jueces 

¿Por qué leer a los clásicos? Se pregunta Italo Calvino y brinda catorce razones, todas ellas fundamentales, pero destaco una: porque a los clásicos se les lee y relee y nunca se les termina de leer, así como su última reflexión, dedicada a Sócrates: “Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. -¿De qué te va a servir?, le preguntaron. Para saberla antes de morir”.

Lo evoco porque pocos autores clásicos han podido llegar a desentrañar la esencia resguardada en las más profundas entrañas de la función judicial de la historia contemporánea universal como el gran jurista Piero Calamandrei. Sí, clásico italiano a quien debemos el “Elogio de los Jueces escrito por un Abogado”. Obra vertebral en la formación de todo jurista que debería serlo también de todo aquel que aspire a comprender la esencia de insondable humanidad que palpita en el mundo del litigio judicial. En ella el autor desborda emotividad, pero nunca es iluso. Sabe por qué afirma cada una de sus aseveraciones. Alguien podrá recomendar la lectura previa de los mandamientos de Eduardo Couture. Yo me decanto por el florentino porque hoy más que nunca es necesario que la sociedad conozca y valore la trascendencia que subyace en la función judicial.

Lo primero que Calamandrei nos pide es tener fe en los jueces. Está convencido de que sólo cuando se tiene fe en la justicia es posible “hacer cambiar el curso de las estrellas” y advierte: aquél que dude y sospeche de ellos, en vez de encontrarse frente a un severo templo de la justicia, se verá ante un “alucinante barracón de feria”, pues sólo encuentra pureza quien la busca. De nada sirve ser amigo del presidente, tener influencias o que el contrincante sea más “elocuente” y, sobre todo, “astuto”. Lo que vale es tener razón y sed de justicia, aún y cuando ésta no se sacie, porque el que suplica temblando por ella es como el creyente que reza, y son esos momentos de humildad y sinceridad humanas los que bastan para “limpiar a la abogacía de todas sus miserias”. Defectos los puede haber en los litigantes como debilidades en los jueces: ambos son humanos y pueden crear “monstruosas metamorfosis” y sombras con apariencia de verdad -declara Calamandrei-. Por ello es enorme la responsabilidad del Estado al momento de elegir a sus jueces: el poder que les otorga puede ser “mortífero” si convierten en “justa la injusticia”, desconociendo que la “justicia es una cosa seria”.

Al mismo tiempo, si el derecho no peligra nadie repara en él, pero cuando éste es violentado es a través de la palabra del juez que el derecho se hace hombre, en calidad de “testimonio corpóreo de la ley”. En consecuencia, debe ser la probidad la primera virtud de todo abogado que ante el juez debe hablar con verdad, siendo su mayor prueba de lealtad ante éste su silencio por sobre toda mentira, en tanto que las virtudes supremas del juez deben serlo la imparcialidad e independencia, tal y como lo expresa con toda pulcritud Calamandrei al concluir el décimo de los doce capítulos que integran su obra y que lleva por título “Del Amor de los Abogados por los Jueces”. Para un juez honrado -sentencia-, no sólo “es necesaria más fuerza de voluntad para dar la razón al amigo que para quitársela”; ante todo, “se necesita más valor para ser justo, a riesgo de parecer injusto, que para ser injusto”. He aquí gran parte de su drama íntimo. Drama que le impedirá dormir con tranquilidad cuando sabe “que tiene en su secreto alambique un tóxico sutil que se llama injusticia, del cual una gota escapada por error puede bastar no sólo para quitar la vida, sino, lo que es más terrible, para dar a toda una vida un sabor amargo que ninguna dulzura podrá nunca hacer que desaparezca”, porque “la injusticia envenena aún en dosis homeopáticas”. ¿Simple analogía? No. Infortunio personal de quien vivió durante la plenitud del fascismo y lo supo en carne propia, confirmando a Platón en “La República”: “los jueces respiran continuamente el aire viciado de las salas, en aquellos grises hospitales de toda la humana corrupción, que son los Tribunales”. Sí. Por todo ello y mucho más deviene el elogio calamandriano al juez que asume su función con un “sentido de viril dignidad”.

En 1947 Piero Calamandrei denunció ante la comunidad jurídica de la UNAM que en los periodos del terror el régimen al poder pretende convertir a los tribunales en partidarios cruentos de la justicia revolucionaria e “instrumentos sanguinarios de guerra civil”, haciendo que el juez viva en medio de “apetitos y repugnancias”, de “mitos” y ambiciones políticas, mientras lucha por imponer la razón y la Justicia. 75 años después sus palabras resuenan con renovado ardor. Los embates en contra de los jueces desde el pináculo del poder político en México son una realidad cruenta que crece día con día. Es deber de jueces y abogados, pero sobre todo de la ciudadanía en pleno frenar todo exceso que desequilibre el equilibrio y respeto indispensables que los poderes de la Unión deben guardar entre sí por el bien de la Patria y la salvaguarda de la Nación.





