Elvis y Priscilla, una relación de control y violencia

Tenemos que escribir sobre Elvis Presley. La película que se estrenó en 2022 con Austin Butler (como Elvis) y Tom Hanks (como su manager) trajo el recuerdo del Rey del Rock a los medios de comunicación. En 2020, el suidicio de Benjamin —único nieto varón de Elvis y de un parecido físico impresionante con su abuelo— también ocupó varias planas de revistas de espectáculos.

Más aún, en 2023, la muerte de su única hija, Lisa Marie, se convirtió en motivo para seguir escribiendo sobre la familia Presley (con episodios especialmente relevantes para los educadores sexuales) por los cuatro matrimonios de la cantante y, es especial, porque ella misma denunció el abuso sexual del que fue víctima en su adolescencia por parte de la pareja de su madre.

La ex esposa de Elvis, Priscilla, mantuvo una relación de seis años con el modelo Michael Edwards (entre 1978 y 1984), pero la relación terminó cuando Edwards empezó a expresar la atracción erótica que sentía por la adolescente Lisa Marie.

Edward escribió un libro titulado Priscilla, Elvis and Me (1988) en el que admitió esa atracción física que sentía por la menor de edad. Años después, en 2003, en una entrevista con Playboy, la hija de Elvis, ya con 35 años, contó cómo Edward intentaba entrar en su habitación para acosarla sexualmente, cuando él se encontraba en estado de ebriedad.

Si todo eso, quizá, le pasó desapercibido, la película “Priscilla” de Sofía Coppola vuelve a poner el dedo en la llaga de algo que los educadores sexuales no podemos dejar pasar: la normalización de la violencia sexual a los y las adolescentes.

La película sobre la vida de la única esposa de Elvis se estrenó en México, el pasado 4 de enero de 2024. Aunque es una historia que se ha romanizado, hay que decir que se trataba de una relación de violencia y control.

Priscilla conoció a Elvis a los 14 años, cuando él tenía 24 años. Aunque él dijera que ella era “bastante madura para su edad” y aunque fueran “otros tiempos”, a esa edad estás más cerca de ser una niña que una adulta joven.

Respecto a por qué los padres de Priscilla permitieron que ella se fuera a vivir con Elvis a tan corta edad (16 años), es una reedición de lo que ocurre con otros y otras tantas adolescentes que amenazan con irse de la casa si los tutores no acceden a permitir un noviazgo con diferencia de edad.

En resumen, los padres no tenían las herramientas para contener a una adolescente que necesitaba del buen juicio de los adultos que estaban a cargo de su seguridad. Hay que comentar que Priscilla no era la única adolescente con quien Elvis sostenía este tipo de relaciones.

El programa australiano 60 Minutos entrevistó a tres mujeres que conocieron al Rey cuando ellas tenían 14 años. En “Elvis Presley 's history with 14-year-old girls”, ellas describen su relación con Elvis como un noviazgo adolescente en el que solamente había besos y caricias.

También admiten que ahora como adultas no permitirían que sus hijas o nietas adolescentes vivieran una relación de esa naturaleza. Sin embargo, no pueden dejar de lado la fascinación que aún sienten por su ídolo juvenil y dicen: “Claro que no lo permitiría, pero en todo caso no estaríamos hablando de Elvis”.

La película de Coppola está basada en lo que la misma Priscilla ha comentado en público, en varias entrevistas, y también en lo que escribió en su libro autobiográfico “Elvis and me”, en 1985.

Sorprende que ella misma haya logrado salir de esa relación sin apoyo terapéutico. Lo logró al confiar en que el sentirse incómoda con una situación es suficiente para salir de la misma. Además Psicilla logró separarse porque quería saber quién era ella sin Elvis.

Los años de la adolescencia son fundamentales para consolidar una adultez saludable. Eso fue lo que Priscilla se dio cuenta que no había podido tener al someterse a un adulto que controlaba los cuatro pilares sobre los que se construye una sexualidad saludable.

Comencemos por la identidad de género. Elvis controlaba la manera en que Priscilla se vestía, maquillaba y peinaba. Segundo, también controlaba sus vínculos afectivos, pues del Rey dependía con quienes podía tener amistad su novia adolescente.

Tercero, el erotismo. Elvis ejerció un estrecho control sobre el placer de Priscilla. Al principio, justificado en que ella era demasiado joven para tener relaciones sexuales. Eso podría ser perfectamente entendible; sin embargo, eso no detiene el abuso psicológico que él ejercía sobre ella para erotizarla como si fuera una adulta, aunque no hubiera penetración.

De hecho, los testimonios parecen confirmar que Elvis mantuvo la virginidad de Priscilla hasta que ella cumplió 21 años y se casaron. Aunque más que un acto de caballerosidad pareciera otro acto de control sobre la pureza de su novia, pues la joven esposa quedó embarazada de esas primeras relaciones sexuales y Elvis redujo al máximo (parece que a cero) los encuentros íntimos con ella.

El cuarto pilar de la sexualidad es el cuidado y la reproductividad. A pesar de su corta edad, ella hacía las veces de madre del Rey. Se ha escrito mucho sobre el parecido de Priscilla con la madre de Elvis que había muerto cuando él tenía 23 años, es decir, justo un año antes de conocer a la que sería su esposa.

La historia de la familia Presley es tela para hablar de tantos trastornos que se generan desde la primera infancia y desencadenan conductas poco saludables, relaciones tóxicas y adicciones.

El caso de Priscilla me hace detenerme en reflexionar en que debemos insistir en que los y las adolescentes no son adultos. Al contrario, están en un proceso de maduración cerebral crucial para su adultez. Aunque los varones ya hayan alcanzado la talla que tendrán en su juventud y las adolescentes ya tengan curvas, aún tienen expresiones y conductas infantiles que debemos honrar.





