Empresarios ante la convulsa coyuntura 

Recientemente leí una interesante y, creo, oportuna reflexión del economista Benito Solís sobre las diferencias en la percepción del contexto de negocios y el clima de inversión en México entre los empresarios locales y los inversionistas y ejecutivos de empresas del exterior. Decía, con base en su experiencia con ambos, que los extranjeros tienden a ser más optimistas sobre el futuro del país. Lleva algo de razón y es pertinente analizar las causas de ello.

No sólo para considerar la situación, las perspectivas y los planes de nuestras empresas, sino también para pensar en el papel y las responsabilidades de los empresarios sobre el presente y el futuro del país, más allá de las funciones y obligaciones “tradicionales” de la empresa para la sociedad.

De las razones que da Solís destaco tres: 1) aquí tendemos a pensar en “cómo es que estamos en esta situación”, mientras afuera, sobre todo los norteamericanos, en “qué va a pasar”. 2) En el exterior, la visión se encuadra en las grandes tendencias globales y oportunidades, en tanto aquí solemos enfrascarnos en la coyuntura. 3) Los extranjeros comparan nuestro país con otros y estiman que las oportunidades superan los riesgos.

No lo dice el autor, pero hay una razón determinante: la mayoría de los empresarios en México concentran aquí sus activos, mercados y proyectos. No son parte de un portafolio de inversión diversificado en varios países. Este es el nuestro. Nos preocupa y ocupa. Aquí está nuestro corazón como empresarios y como ciudadanos.

Pensar en esto puede ayudar a comprender mejor nuestro lugar en este barco que es México. Como los inversores internacionales, no debemos perder de vista las tendencias generales–aires, mareas, puertos a los que hay que ir–, pero no podemos evadir la coyuntura interna si queremos que el barco, en el que vamos como tripulación y no sólo pasajeros, esté en buenas condiciones de navegar.

¿Es suficiente con cubrir eficazmente necesidades con nuestros productos y servicios, crear y sostener empleos, pagar impuestos y cuotas de seguridad social, cumplir con la ley? En todo el mundo, cada vez hay un mayor consenso en cuanto a que no lo es.

En las empresas, hay una reconsideración de su propósito mismo como organizaciones, ante una sociedad más demandante, y con razón, por la creciente influencia de éstas en sus vidas, tanto por lo que producen como por su comportamiento social. Más exigencias, incluyendo de rendición de cuentas que rebasa las obligaciones tradicionales para incorporar la actuación ante desafíos de la comunidad, el país, el medio ambiente, el planeta mismo.

¿Cómo contribuir en los retos de democracia, equidad, innovación y sustentabilidad? Lo primero, asegurarnos de no ser parte de los problemas: el piso mínimo de la responsabilidad social empresarial. En un paso adelante, producir soluciones: llevar a la práctica la concepción de la empresa como agente de cambio social en una versión más amplia y que debería estar en la misión organizacional y en el modelo de generación de valor.

Ese es el paso del enfoque ASG o ESG (ambiental, social y gobernanza) a uno más proactivo que busca un impacto positivo: Triple Resultado y sus tres P: personas, planeta y utilidad (profit). Está en la histórica declaración de 2019 de la Business Roundtable de Estados Unidos por un nuevo estándar corporativo, de la primacía de la utilidad del capital al capitalismo de stakeholders: clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas.

Vale la pena repasar esos principios. Entrega de valor a los clientes. Invertir en los empleados, de entrada, compensándolos de manera justa, con capacitación y educación que ayuden a desarrollar nuevas habilidades para un mundo que cambia rápidamente, fomentando la diversidad, la inclusión, la dignidad y el respeto. Tratamiento justo y ético a los proveedores: ser buenos socios. Apoyar a las comunidades en las que trabajamos, lo que incluye proteger el medio ambiente con prácticas sostenibles en todos los negocios y procesos. Generar valor a largo plazo para los accionistas, con un compromiso con la transparencia.

¿Cómo aplicamos eso a la coyuntura, ante un entorno nacional tan convulso en México? Creo que todo ello es congruente con el enfoque cívico que ha promovido siempre Coparmex, que enfatiza el componente ciudadano en el empresario. La participación ciudadana que debe estar en el centro de la democracia; que el ciudadano no quede relegado a la condición de espectador.

Como todos los ciudadanos, pero con las responsabilidades y las capacidades inherentes al empresario y al sector. Comenzando por el hecho de que 84% del PIB, 90% del empleo y 87% de la inversión proviene del sector privado. Pongo dos ejemplos ante el muy adelantado proceso electoral del 2024: desarrollar estudios de opinión con especialistas para entender lo que quiere la ciudadanía, el México que ven las nuevas generaciones, lo que les preocupa y su ideal. Contribuir así a que los proyectos y narrativas surjan de la ciudadanía y no sólo de los políticos.

Otro, además de exigir respeto a la ley en la vida política, promover una mayor incidencia ciudadana en el debate público, que pueda reflejarse en candidaturas, campañas y un proyecto de país incluyente y de largo plazo, capaz de unir a los mexicanos al margen de las diferencias naturales en un país tan diverso.