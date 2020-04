Empresarios: así no

Las crisis revelan de forma más nítida cómo somos; exhiben claramente cuáles son nuestros principios, sin hipocresías. En la vida pública nos está tocando ver dos posiciones diametralmente opuestas: el México solidario que imagina propuestas de ayuda, que abraza y cuida; y otro voraz y rapaz que se niega, ya no digamos a desprenderse de algo, sino a dejar de ganar dinero, a la manera como estaba acostumbrado.





Se ha hecho pública la resistencia a aceptar que los grandes privilegiados del pasado, dejarán de serlo hoy; y se ve como una afrenta la propuesta de fraternidad y ayuda a los más vulnerables. Con desesperación llegan a pedir la destitución del Presidente, porque saben que el poder público no está ya al servicio de sus intereses. Esas voces han sido las más ruidosas, y es por ello que un grupo de legisladores de Morena hemos decidido explicar, a través de videos breves y concisos, los motivos por los cuales no compartimos su visión.





Tenemos el derecho, pero también la obligación, de exponer públicamente el sentir de nuestros representados; y seguiremos haciendo las aclaraciones necesarias, comunicando de manera informada nuestras razones.





En medio de la crisis, hay quienes piden que México se endeude, que exprima sus recursos, que se difiera el pago de impuestos y que con dinero público se siga generando la riqueza de unos cuantos. Como ya no pudieron perpetuar ese modelo de corrupción en el que se desviaban recursos bajo el pretexto de apoyos a la industria, a la ciencia y a la salud, hoy pretenden, mediante sus aduladores oficiosos, desvirtuar el trabajo que guía a esta Cuarta Transformación.





Pero nosotros decimos: Primero los pobres, porque representan, desgraciadamente, a mucho más de la mitad de los mexicanos. Primero los pobres, porque son los más vulnerables; y si antes de la crisis mucha gente medio comía, ahora parecen pretender algunos que se les deje sin comer, exprimir su última gota de sangre en beneficio de los grandes capitales y empresas.





Debemos darnos cuenta de que el sistema político ha cambiado, que buscamos un México más fraterno y más justo. Así lo han entendido millones de ciudadanos, quienes contribuyen al mejoramiento de las finanzas del gobierno con el pago de sus impuestos. En este mes de marzo, con los principios de la pandemia ya en el país, se recaudará más que en marzo del año pasado, cuando no había una crisis en puerta. Ese es el tamaño de la confianza que millones de mexicanos tenemos en este gobierno.





No tiene ninguna razón de ser la condonación de impuestos. Además de que la Constitución lo prohíbe, los impuestos son equitativos, sólo se pagan si se ha obtenido una ganancia; si ésta no se tiene, no se pagan. Es de una lógica aplastante para quienes pretenden su condonación.





Que quede claro, en este gobierno los impuestos cumplen con un plan redistributivo, se aplican para beneficio de los mexicanos y del país, atendiendo a una dolorosa realidad perpetuada por el viejo modelo económico, que permitió la coexistencia de dos Méxicos: el de los hombres más ricos del mundo y el de la miseria más atroz.





Eso lo gritan todos los informes en el tema. Desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con su medición de la pobreza 2008-2018; hasta “El informe de la riqueza Global 2019”, elaborado por el Credit Suisse Research Institute. Los datos coinciden y son contundentes, tenemos casi 10 millones de personas en pobreza extrema; es decir, aunque dedicaran el total de sus ingresos únicamente a la compra de alimentos, no podrían cubrir los nutrientes mínimos necesarios, literalmente se están muriendo de hambre; y por otro a los hombres más ricos del mundo. Pablo Perez Akaki lo resume de manera desgarradora: “Las 10 personas más ricas del país… tienen una riqueza equivalente a la que tiene el 50% de la población”.





Es momento de que todos juntos, empresarios y trabajadores, cada uno en la medida de sus posibilidades, trabajemos para dar ejemplo de fortaleza y crecimiento. Que la crisis saque lo mejor de cada uno. Ese es el mensaje del vídeo que hemos promovido: “Empresarios: así no”.





Diputada Federal y coordinadora temática de economía del grupo parlamentario de Morena.

