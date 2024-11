Empresarios atentos a la renegociación del T-MEC con la llegada de Trump

Un nuevo reto se avecina para nuestro país en julio del 2026, ya que en esa fecha habrá de revisarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

Recordemos que el T-MEC modernizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 y dio continuidad al marco regulatorio de la relación comercial entre los tres países.

Actualmente, el T-MEC tiene una vigencia de 16 años (hasta 2036). Sin embargo, en la próxima revisión de julio, los socios comerciales podrán tomar la decisión de extender su vigencia por seis años adicionales, es decir, hasta 2042.

De lo contrario, deberán llevar a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original (2036).

Sin embargo, los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que dieron el triunfo a Donald Trump, han encendido las alarmas en México; pues durante su campaña el republicano lanzó por lo menos cinco amenazas contra nuestro país.

Como ya le mencioné, pese a que en las cláusulas del T-MEC se establece una revisión del acuerdo comercial, el magnate indicó que buscará su renegociación; para imponer nuevas y sólidas protecciones contra el trasbordo, a fin de que China y otras naciones no puedan “contrabandear” libres de impuestos sus productos y autopartes a través de México.

Los argumentos del virtual presidente se basan en que esto va en detrimento de los trabajadores de su país y de las cadenas de suministro.

También amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento en exportaciones mexicanas si no detiene el paso de criminales y de drogas a la Unión Americana.

Además, amagó con el cierre de la frontera y sólo permitirá el paso de personas de forma regular.

Ante estas afirmaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se ha logrado una disminución del 75 por ciento del flujo migratorio en la frontera, sin contar con las acciones que se llevan a cabo para el combate al narcotráfico.

Finalmente, Donald Trump prometió que terminará de construir el muro fronterizo, que hasta ahora mide un total de mil 400 kilómetros; pero no sólo eso, dijo que comenzará una deportación masiva, empezando por un millón de migrantes.

Pese a estos comentarios la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, son optimistas y señalan que México está preparado, desde hace tiempo, para llevar a cabo la revisión del T-MEC.

Recientemente, Ebrard Casaubón precisó que actualmente hay un tratado sólido y que arroja resultados funcionales, pues “de 2023 a 2024, las exportaciones de México hacia Estados Unidos crecieron 6.5 por ciento”.

Además, agregó, las importaciones de nuestro país, provenientes del vecino del norte, crecieron 4.2 por ciento y actualmente ambas naciones son los principales socios económicos en el mundo; porque la presencia mexicana en el mercado norteamericano llega a 16 por ciento.

“Pensamos que todos estos datos van a funcionar o van a permitir que México tenga una adecuada revisión del tratado, porque ya tienes un resultado. Eso significa millones de empleos”, comentó.

Marcelo Ebrard tiene razón, los números hablan por sí mismos. Así que confiemos que la experiencia de Trump en el gobierno le permita tomar las mejores decisiones para su economía y, por ende, las que permitan el beneficio de los millones de estadounidenses que con su voto le dieron la oportunidad de tener un segundo mandato.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y sus 120 cámaras agremiadas están listas para colaborar con el nuevo gobierno federal.

Su presidente, Alejandro Malagón Barragán, propuso trabajar en diez puntos clave, entre ellos: conformar un frente común en la revisión del T-MEC, las metas de transición a energías renovables y el impulso a la mejora regulatoria.

Así que a pesar de que todavía faltan casi dos años, no podemos confiarnos y habrá que hacer votos para que nuestras autoridades hagan entrar en razón al nuevo presidente de EU para que no cumpla sus amenazas, porque lo cierto es que Trump es un hombre cambiante que a veces no hace lo que dice… estaremos atentos.