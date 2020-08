En 80 días, el destino de Trump

Faltan poco 80 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lapso en que el presidente Donald Trump tendrá que revertir el descenso en las preferencias de los votantes, si es que quiere conservar su pretensión por continuar cuatro años más en la Casa Blanca.

A medida que se acerca el 3 de noviembre , las encuestas mantienen al mandatario estadounidense entre 10 y 13 puntos abajo del demócrata Joe Biden, sobre todo en estados considerados clave en la jornada electoral, como Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

No obstante que los sondeos marcan una tendencia favorable para Biden, hay que recordar que en la elección del 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton también encabezaba las preferencias e incluso obtuvo casi tres millones de votos más que Trump, pero no fue suficiente para lograr el triunfo, es decir el conseguir más votos no siempre hace ganar la elección.

Estados Unidos utiliza el sistema de colegio electoral para elegir al presidente, en el que cada estado recibe un número de votos según su población. De un total de 538 sufragios de este colegio en disputa, el candidato que aspire al triunfo necesita obtener al menos 270.

Por lo pronto, el aspirante demócrata, Joe Biden quien la próxima semana será oficializado como candidato presidencial, junto con su compañera de fórmula, Kamala Harris, en la Convención Demócrata que se realizará en Milwuakee, tiene una innegable ventaja, alentada por los aparentes desatinos en las decisiones del mandatario estadunidense en el manejo de la pandemia y en el caso de George Floyd.

Hay quienes afirman que la candidata a la vicepresidencia apuntalará esta superioridad por sus simpatías con los grupos minoritarios, aunque el propio Trump se dijo sorprendido y la calificó como la “más mala, la más horrible e irrespetuosa del Senado”

En estas elecciones también se elegirán Gobernadores en 11 estados: Carolina del Norte, Dakota del Norte, Delaware, Indiana, Misuri, Montana, New Hampshire, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Washington. a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que están en su cargo por períodos de dos años, y 34 senadores en igual número de estados, que cumplen períodos de seis años.

Sin duda, la pandemia ha obligado a discretos actos de campaña, pero se ve poco probable que se suspendan los comicios, para lo cual el Congreso tendría que aprobar una ley y que el presidente la promulgue para posponer o cambiar la fecha. El tiempo corre y habrá que esperar si ocurren sorpresas. Aunque ya dijo Fauci el epidemiólogo de EU que no hay ningún riesgo para que la gente acuda a votar con los protocolos de salud. Así las cosas.

