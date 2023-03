En defensa de la soberanía

La semana pasada participé en el seminario organizado por el CIDE sobre el hibridismo constitucional, fenómeno denominado así para significar la coexistencia de modelos ideológicamente contradictorios en la Constitución. Se puede acceder a él en YouTube bajo el título Hibridismo Constitucional. En el evento encabezado por el director de ese Centro, Dr. José Antonio Romero Tellaeche y el rector de El Colegio de Veracruz, Dr. Mario Raúl Mijares, se resaltó la importancia de la defensa de la soberanía de nuestro país frente a posiciones que pretenden considerar dicho concepto como superado y en el fondo responden a una especie de colonialismo mental que en un sector de la sociedad e incluso de la academia trabaja, consciente o inconscientemente, a favor de intereses extranjeros y en perjuicio de los de nuestro país.

Ahí alerté sobre las presiones que, a partir de la defensa del noble tema de los derechos humanos, imponen condicionamientos al orden jurídico para afectar nuestra capacidad de decisión. Los lectores recordarán los artículos en los que sostuve que la buena intención de comprometernos con el respeto de los derechos humanos en el ámbito internacional no puede implicar la renuncia a la soberanía y, en la circunstancia extrema de que se enfrentan ambas situaciones, siempre deberá prevalecer la soberanía del país de acuerdo al artículo 39 de nuestra Carta Magna.

En cuanto a las relaciones internacionales, frente a presiones dirigidas a socavar el concepto de la propiedad originaria de la Nación, es imprescindible sostener en todos los frentes la preeminencia de la soberanía del país como elemento esencial de protección de nuestros intereses. En todo el mundo se está fortaleciendo la tendencia proteccionista. La desglobalización hace que cada país defienda el derecho a tomar sus propias decisiones en favor de su economía y seguridad. Los Estados Unidos dan muestra de esta determinación al impedir la penetración de una red social de influencia china; pero al tiempo que protegen lo propio tienen la tendencia a intervenir en lo ajeno y por eso conviene que el gobierno mexicano enfrente los amagos de intervención que nunca hay que subestimar. De ahí la importancia de apoyar los planteamientos del Presidente López Obrador al respecto, como el del discurso del 18 de marzo en el cual resaltó la inclusión en el tratado comercial con EE.UU. y Canadá la declaración de que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”. Sería útil que todos los tratados que firmemos, cualquiera que sea su materia, contengan una cláusula que sostenga de manera indubitable la supremacía absoluta de la Constitución sobre cualquier disposición externa.

Adicionalmente, deben hacerse respetar las limitaciones a la adquisición de propiedad por los extranjeros para evitar conflictos como el de la empresa conocida como Calica, filial del consorcio estadounidense Vulcan Materials, la cual pretende hacer valer derechos que no debe tener de acuerdo nuestro sistema constitucional. Ningún subterfugio debería hacer permisible a intereses extranjeros explotar un área en la que, de acuerdo al artículo 27 constitucional, no tienen posibilidad de adquirir propiedad. Tal artículo claramente impide a los extranjeros adquirir tierras en una franja de 50 km aledaña a las costas, y en caso de que una empresa mexicana, al amparo de modificaciones que introdujo el neoliberalismo en dicho artículo, intente alegar derechos a favor de accionistas extranjeros, debe hacerse valer la denominada Cláusula Calvo, en virtud de la cual se establecen requisitos para que el capital de una sociedad mercantil pueda ser suscrito y pagado por personas físicas o morales extranjeras. En la página Web de El Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz ( https://notariosveracruz.mx/boletin-20119/ ) se indica: “El artículo 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera establece en el caso de que en los estatutos sociales no se pacte la cláusula de exclusión de extranjeros, se debe celebrar un convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales; por medio de este convenio los socios extranjeros deben obligarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de (i) las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dichas sociedades; (ii) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares tales sociedades, y (iii) los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades. Dicho convenio deberá además incluir la renuncia a invocar la protección de su gobierno, ya que en caso de hacerlo podrán perder la participación adquirida en beneficio de la Nación”.

En la práctica, el Secretario de Estado Antony Blinken acaba fungiendo como abogado de Vulcan Materials. Conviene, pues, respaldar al gobierno en su postura firme frente a propósitos intervencionistas.

@DEduardoAndrade