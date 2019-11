En el Campo : el tamaño no importa

Si de producir alimentos se trata no importa el tamaño de los productores, cuando escuchamos hablar del campo mexicano, nos encontramos con diferentes opiniones dependiendo de la óptica que se desee ver, por un lado tenemos un campo dinámico, competitivo, productivo, exportador, inmerso en procesos eficientes de producción, certificaciones de calidad e inocuidad, canales formales de comercialización, con manejo de información y de tecnologías modernas, un campo que genera grandes divisas y empleos cuyos salarios para sus trabajadores son de los más altos que se pagan en el sector; por otro lado tenemos un campo en desarrollo, un campo que busca competir, principalmente con productores de otros paises, es un campo productivo, con acceso a financiamiento, también con canales formales de comercialización, que requiere de apoyos e incentivos para poder competir ; y por ultimo hay un campo empobrecido ,de pequeños productores, que no tienen un acceso pleno a los sistemas financieros, a tecnologías, no cuentan con canales formales de comercialización, muchos de ellos con producción para el autoconsumo y en su gran mayoría con una baja productividad.

Es indudable que estos estratos de productores tienen necesidades diferentes y es por ello por lo que deben de existir políticas públicas y programas de apoyo e incentivos diferenciados.

Para este 2019, el Gobierno de México estableció 4 programas estratégicos de apoyo a pequeños productores: producción para el bienestar, precios de garantía, crédito ganadero a la palabra y el programa de fertilizantes, cuyo enfoque es mejorar los ingresos y el bienestar para este estrato de la población.

La propuesta del Ejecutivo para el presupuesto de egresos para el campo para el ejercicio 2020, contempla una reducción del 29.3%, estamos hablando de 19,181 millones de pesos menos que lo aprobado para este año, en donde se eliminan y disminuyen programas para elevar la productividad y la competitividad del campo mexicano y se fortalecen los programas de apoyo social a pequeños productores, en ducha propuesta solo se considera el 1.6% de apoyos a la agricultura comercial de este país.

Existe una deuda pendiente con estos pequeños productores y es importante que estos programas apoyen a elevar su productividad, a mejorar sus ingresos y a generar mayor bienestar para ellos y sus familias.

Si pretendemos que el sector agropecuario sea un motor de la economia, debemos de considerar incentivos para todos los productores, hablamos de apoyar la producción de alimentos, de que podamos tener precios accesibles de los mismos para toda la población.

El campo mexicano ha demostrado ser una buena inversión y debe de representar un tema de seguridad nacional; Se busca lograr la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos, más sin embargo se eliminan o reducen drásticamente programas cuyo enfoque es compensar las asimetrías con nuestros socios comerciales.

Existe un gran potencial en nuestro país, para incrementar la producción de alimentos, en todos los Estados, en todas las regiones, con pequeños, medianos y grandes productores, la competencia no está entre nosotros, esta con productores de otros paises.

El Presupuesto de egresos que se apruebe, deberá reflejar la prioridad que para este Gobierno representa el campo mexicano, de no ser asi, seguramente estaremos importando más productos y siendo cada vez más dependientes de paises donde si apoyan a sus productores y a la producción de alimentos.

Ing. Luis Fernando Haro Encinas

Director General del Consejo Nacional Agropecuario.