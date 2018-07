En el centenario de Mandela (I)

NOTA ACLARATORIA. El pasado jueves 19 de julio la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Gobernación, me invitó a dictar una conferencia magistral con motivo del centenario de Nelson Mandela y en el marco de un homenaje al ilustre personaje; misma que no se pudo llevar a cabo por no poder asistir, como estaba previsto, el titular de esa Secretaría. En tal virtud he optado por publicar aquí en cuatro partes mi conferencia o discurso, por considerarlo de interés en la celebración de aquel evento.-

En mi calidad de académico y profesor universitario quiero empezar mi discurso en homenaje a los cien años de vida de Nelson Rolihlahla Mandela diciendo con profunda emoción el lema vasconceliano de mi Alma Mater: POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU. No podría ser de otra manera porque el espíritu de la raza que encarnó Mandela es inmortal, y por eso celebramos sus cien años de vida. ¿O no es prueba suficiente veintisiete de cárcel superados con la fuerza de la vida espiritual? Entre los barrotes de esa pequeña celda jamás tuvo lugar la sombra de la muerte que, por cierto, es sólo una sombra que no apaga el poder de la luz.

Cuerpo y espíritu fue Mandela en su transitar por esta vida. Esculpido en el más fino mármol del tiempo que es duración y subsistencia delas cosas sujetas a mudanza (olvidando que el espíritu no muda ni enmudece), unió su apariencia formidable de líder político y humano con el aliento del espíritu que le daba vida. Dos poderes: la apariencia y la esencia, la raza y el espíritu. Es lo mismo que si viera uno con los ojos terrenales la potencia de la luz manifestada en la forma; tan unidos, tan unidos estrechamente, que serían eternos.





Henos aquí, pues, festejando los cien años de vida de Nelson Mandela nacido en la familia real Thembu en Mvezo, en la Sudáfrica británica. La historia ha registrado, temblorosa y admirada, la epopeya política de Mandela, para mí inexplicable sin su epopeya espiritual. Y esta tarde quiero acogerme ante ustedes al refugio espiritual del fuego, hoy resplandor inapagable, del quealimentó con su alma. Nunca hubiera podido, por cierto, llegar a la cima del poder político de su hermosa y amada patria sin ese ardor que lo caracterizaba como hijo de Dios.

Abogado, marxista comprometido durante un lapso de su vida, luchador social, ardía en él la flama de la libertad ungida por el amor a la igualdad. En su extraordinario discurso de toma de posesión como Presidente de la República de Sudáfrica desarrolla ideas que en su juventud habían impregnado de libertad e igualdad su pasión espiritual. Me refiero en concreto a Invictus, un breve poema escrito en 1875 por el inglés William Ernest Henley, y publicado por primera vez en 1888. Por cierto, el autor no le puso título, el que vino con posterioridad a manos de un tercero. Lo que impresionó profundamente a Mandela es que a la edad de doce años Henley fue víctima de tuberculosis en los huesos, siendo que años más adelante su enfermedad llegó hasta un pie recomendando entonces los médicos la amputación por debajo de la rodilla, única forma de salvar su vida.

El hecho histórico es que en 1948 el Partido Nacional de Sudáfrica ganó unas elecciones en las que sólo podían votar los blancos, instalándose un sistema de segregación racial con medidas represivas contra los negros. Así surgió el apartheid, sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia mientras ésta última era territorio sudafricano, en vigor hasta 1992.

Sistema de segregación racial que consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o recreo para los diferentes grupos raciales, conservando el poder exclusivo la raza blanca con el objeto de ejercer el voto y manteniéndose la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. El propósito del apartheid era conservar el poder social y político de la minoría blanca (21 por ciento de la población), que en otras condiciones habría perdido su sitio de privilegio.







