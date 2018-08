En el Centenario de Mandela (II)

El propósito del apartheid era conservar el poder social y político de la minoría blanca (21 por ciento de la población), que en otras condiciones habría perdido su sitio de privilegio. Antes de la victoria del Partido Nacional en 1948 los negros podían votar, pero con muchas restricciones. Y fue entonces cuando en 1952 Nelson Mandela organizó una campaña de desobediencia civil sin violencia, la que tuvo como consecuencia su primer encarcelamiento. Más adelante, en 1962, se lo arrestó y acusó de conspiración para derrocar al gobierno, por lo que fue sentenciado a prisión perpetua durante el Proceso de Rivonia.

Mandela estuvo encarcelado durante 27 años, primero en la isla Robben y después en las prisiones de Pollsmoor y de Víctor Verster. Campañas internacionales abogaron por su liberación, y fue excarcelado en 1990 en medio de una convulsión social en Sudáfrica. Así es como la paciencia, el amor, el perdón, la solidaridad y su entrega absoluta a la libertad y a la igualdad lo llevaron hasta la Presidencia de la República de su país.

Pero debo decir algo sobre la cárcel, abordando a mi juicio lo medular del penitenciarismo. Mandela venció la privación de su libertad, durante veintisiete años, por dos razones fundamentales: por su fortaleza espiritual unida a su creencia absoluta en Dios -en lo que él concebía como Dios- y por sus convicciones políticas, reflejo indudable de lo anterior.

Religiosidad la suya a lo Salomón Reinach en Orfeo, es decir, una inclinación -e incluso identificación- del espíritu a lo trascendente. Me explico. Uno de los más grandes juristas italianos, Francesco Carnelutti, es autor de un libro fascinante y ya clásico en materia penitenciaria, El Problema de la Pena, en que desarrolla la idea primordial de la concepción cristiana de la vida al margen de todo dogmatismo y fanatismo. Se trata del problema de la libertad, en palabras del propio autor, colateral al de la igualdad. Nacemos libres, independientes morales, iguales, sucediendo que nos hacemos o aceptamos que se nos haga esclavos, dependientes, sometidos, conquistados, subyugados o desiguales.

Es la diferencia entre nacer y hacerse -la interpretación es mía-. Es una libertad moral y espiritual tanto como social, hermana de la Justicia, que sin desbordarse pone en serio entredicho a la cárcel. Libertad vital y existencial, libertad de expresión y sobre todo de palabra, que no de pensamiento que es libre per se (siendo que lo que tutela la ley es su libre expresión). Carnelutti dice: “El problema de la reclusión es esencialmente un problema espiritual. Existe, ciertamente, también un aspecto físico o fisiológico del mismo, pero tiene, respecto de aquél, un valor de segundo plano. El fin a alcanzar no es solamente el de hacer vivir a un hombre, sino el de hacer revivir a una persona, lo que quiere decir dar al hombre su libertad”.



Bajo este aspecto el problema no es ignorado hasta hoy, pero tampoco está planteado con la deseable claridad cuando se habla de la reeducación social del recluso (entre nosotros y conforme al artículo18 constitucional se dice de la readaptación social y más recientemente, a partir de la pésima reforma de 1980, de la reinserción); “es necesario, para ser claros -continúa Carnelutti-, substituir a la reeducación social por la educación moral”. Y añade que “la pena debe servir no para quitar sino para dar la libertad (por lo que es absurdo que para dársela al reo le sea quitada)… la vida dura del recluso -añade- es necesaria, no en el sentido de la venganza, sino en el de la eficacia redentora del dolor” (sin duda lo que le pasó a Mandela).





