En el centenario de Mandela (V y último)

Una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, Werner Jaeger, el autor de la Paideia, los ideales de la cultura griega, en su maravillosa Alabanza de la Ley, los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos, exalta esa prevalencia como faro potente que ilumina y guía en medio de toda clase de turbulencias el camino de la humanidad. Nacimos generosos y nobles, Mandela lo sabía, y no hay apartheid posible que lo pueda evitar aunque el Derecho sea una lucha constante para lograrlo y consolidarlo -von Ihering-.Por eso escribe en su discurso memorable que: “Empequeñecerte no le sirve al mundo. No es inteligente hacerte menos para que otros no se sientan inseguros a tu lado. Hemos nacido para dar pruebas de la gloria de Dios que está en nosotros. En la medida que nos liberamos de nuestro temor, automáticamente nuestra presencia libera a otros”.

Nelson Mandela, cuyo centenario de vida celebramos hoy, es un liberador que a través de Sudáfrica le devuelve al mundo su confianza, su fe, su esperanza y su libertad. Por su raza personalizada en él habló el espíritu. Le dejó a la humanidad un ejemplo extraordinario de lo que deben ser la política, la cultura, la inteligencia, la pasión, el espíritu y el compromiso social, uniéndolos con el Derecho entorchado por la Justicia. En un acontecimiento ya histórico, la Copa del Mundo de Rugby de 1995, tuvo la oportunidad de aglutinar a su país mediante un símbolo deportivo hecho inmediatamente realidad. Madiba, nombre del clan al que pertenecía y conferido por el Consejo de Ancianos como “tributo a su vida honorable y gloriosa”, Madiba, el Padre de la Nación Sudafricana, jamás fue en rigor encarcelado en su espíritu. Desde el primer momento de su retención voló más alto que nunca, demostrando que la vida, la vida real, es eterna; lo que le dio a su cuerpo, a su materia física, un vigor y resistencia incomparables y titánicos. Nuevo Prometeo que rompiendo sus cadenas nos dio el fuego del sol con su luminosidad divina, viva y alegre, de la igualdad y de la libertad. El sol de la Justicia que engalana a Themis, su representación mitológica, hija de Gea (tierra) y Uranos (cielo), encargada de unir lo celeste, la teoría, los valores, con la práctica y con la realidad ingente.





Hoy cumple Nelson Rolihlahla Mandela cien años de un ciclo muy largo, muy largo y que se pierde entre las fulgurantes luces doradas del horizonte, que festejamos como testimonio, y lo digo en mi condición de universitario, de que por la raza, que es también un rayo de luz que penetra por la abertura cósmica de nuestro ser, habla el espíritu.





