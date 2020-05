Se trata de, al igual que el resto del mundo –aparentemente solo Nueva Zelanda ya la libró por el momento-, nos enfrentamos a la tarea de superar el aislamiento social consecuencia del covid-19, pero no hay tregua aun, se trata de evitar a toda costa un rebrote lo cual no será nada fácil…

Sin embargo, no estamos en el mismo barco: algunas naciones han manejado mejor la situación y nos llevan ventaja; sabemos que la primer condición, la más importante, es realizar pruebas para contar con datos reales sobre el posible número de contagios, y en su caso, si ha desarrollado anticuerpos en contra de la enfermedad.

En segundo término, es necesario implementar un sistema lo suficientemente eficaz y eficiente para el seguimiento de casos positivos; es decir, que se debe tener la capacidad de encontrar y aislar a la gente contagiada, así como a las personas con las que ellas tuvieron contacto para proceder a realizar la prueba y a su aislamiento igualmente, y evitar la propagación…

Finalmente, contar con los recursos necesarios para aislar de inmediato las regiones con mayor incidencia de contagio y cerrar por completo los lugares contaminado, a efecto de evitar un nuevo brote epidemiológico.

No, definitiva y tristemente sabemos que México ni remotamente cumple estas condiciones y aun así, entre la duda y la incertidumbre, el próximo lunes es ya 1° de Junio y paulatinamente, se procederá a la reapertura…

Pruebas, no hay, de hecho parece que somos el país que menos pruebas ha aplicado en el mundo, muy lejos de quienes han tenido más éxito en el levantamiento del confinamiento; respecto al seguimiento de casos, tampoco parece haber evidencia al respecto, más bien, números, algoritmos y cálculos; si acaso en el tema de lugares contaminados, podríamos tener capacidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales pero a fuerzas nada, ni el aislamiento a dicho el Prejidente López Obrador…

Y Así las cosas, y luego de discusiones, polémicas y cifras reales e irreales dadas a conocer durante la semana, la Secretaría de Salud acordó con los gobernadores que los jueves se dará conocer las condiciones del semáforo para el regreso a las actividades productivas, a fin de que la población cuente con un plazo para preparar el retorno laboral; sin embargo, en vista de las discrepancias entre cifras municipales y Gobierno Federal, y como resultado de una reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), semanalmente la Secretaría de Salud emitirá el semáforo en que, según sus cifras, se encuentra cada Estado, pero serán los Gobernadores quienes decidirán las acciones a tomar… difícil tarea pero, seguramente, habrán de actuar con mayor seriedad y precisión.

En conclusión, no hay plazo que no se cumpla lo cual no implica que la fecha, 1 de junio, no representa un regreso a las actividades; regresarán y en la medida de las posibilidades, aquellas empresas que han sido determinadas como esenciales; sin embargo, incluso ellas han de esperar el visto bueno de las autoridades sanitarias –SS e IMSS-, para proceder a su apertura –otro tema dado que los supervisores para tal fin, no alcanzan…- El caso es que la prisa fue mucha y parece que nuevamente se dan decisiones precipitadas y por lo mismo, imprecisas.

Nos enfrentamos a un problema sumamente complejo, no se trata solamente de levantar el aislamiento para reactivar la economía: se corre el riesgo de un rebrote que conlleve a la prolongación de la pandemia, lo cual sería desastroso para la economía nacional, de por sí muy complicada, aunque el Presidente difiera de ello.

Por lo pronto, y aun con semáforo en rojo, Andrés López retoma sus giras por el país en un intento por resurgir ante una imagen aun más apabullada que antes del confinamiento.

Tal como empezó todo esto, nuevamente los Gobiernos Estatales y la ciudadanía más responsable que el Gobierno Federal… NO ESTAMOS EN EL MISMO BARCO, ¿VERDAD?

