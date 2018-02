El futbol siempre divide opiniones y que Javier Aguirre haya catalogado a Cuauhtémoc Blanco como el mejor jugador que ha dirigido, es clara muestra de la honestidad del “Vasco”, a pesar de los problemas que tuvo con el Cuau, cuando lo dirigió en la Selección mexicana. Cuauhtémoc sí fue un super dotado y sigo pensando que de no haberse quebrado en aquella jugada con Elcock en la cancha del Azteca, hubiera conquistado el Continente europeo, ya que facultades las tenía de sobra, pero esa lesión le mermó. Y digo que hay opiniones divididas porque Hugo Sánchez y Rafa Márquez también tienen lo suyo. Hugo con su estirpe goleadora, Rafa con su elegancia para jugar al futbol, más todos los títulos que conquistó en Europa.







RAFA, CENTRADO

Me gustó escuchar a un Rafa Márquez sensato, centrado y maduro en el difícil camino que se le ha puesto para llegar a su quinto Mundial en Rusia 2018. Márquez fue sincero en cada una de sus apreciaciones y sabe que está en el radar de Osorio, esperando se aclare su tema con la lista Clinton. Márquez es un caudillo del seleccionado nacional, es llamado el Patrón por varios de sus compañeros y la pregunta que puede rondar, que en caso del indulto, es si se le debe convocar entre los 23, o bien ir de acompañamiento y asesor, aunque oficialemente no llegue a la Copa del Mundo. Es una disyuntiva. En anteriores Mundiales se ha usado ese lugar 23 en jugadores que quitaron la oportunidad a otros de asistir a la justa veraniega.







REALIDADES DISTINTAS

América es el mandón de los cuatro grandes del balompié nacional. El equipo de “Piojo” con un plantel profundo, bien manejado y jugadores de calidad individual, poco a poco va recobrando ese vuelo espectacular que tuvo en su primera etapa como técnico de las Águilas. Esta vez América no escatimó nada. Escogió bien a sus refuerzos y además de ser un muy buen técnico, Miguel se ha convertido en un psicólogo de lujo para sus jugadores, ya que el torneo pasado recuperó a Darwin. En éste, a Cecilio y su voz se escucha en Coapa con respeto, aunque lo ven como uno más del plantel. América es el mandón de los cuatro grandes.

2026, POR UNA MARCA

Tal parece que la candidatura de México al Mundial de 2026 es para ser el primer país de la historia con tres organizados.Sólo serán 10 partidos, del pastel que se come Estados Unidos y le deja unas migajas a Canadá. Es cierto, se necesita tremenda infraestructura para poder armar un Mundial que crece en participantes, pero también hay dos cosas ciertas: México tiene más abolengo futbolero, pero Estados Unidos tiene mayor economía e infraestructura para poder sacar este compromiso adelante. Siempre será bueno que México esté en el radar deportivo mundial, porque esto genera turismo, atención al país, pero la verdad, déjenme como periodista, como aficionado 10 partidos me parece nada, y además no en fases culminantes, pues menos. Pero ya veremos. Queda camino por recorrer de aqui al 2026.

CRISTANTE Y “TURCO”

Hernán es un tipo serio y me asombra que la indisciplina en la cancha de sus Diablos se le achaque a la prensa. Es cierto, muchos se han ido sobre Reyna, pero la pluma no es tan poderosa como para generar arbitrajes en la cancha. Del “Turco”, es un gran técnico, sus equipos juegan de maravilla, pero cuando se pierde eso de ‘nos llegaron tres veces y metieron dos’, ya es un pretexto para guardar en el cajón.







