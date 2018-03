En la cancha

Aumentar a 20 equipos para hacer la liga más fuerte y abolir el descenso dos temporadas con sólo ascenso, para llegar a esta cifra, me parece una idea descabellada, por la simple y sencilla razón del sui generis del futbol mexicano que tiene dos liguillas anuales, dos torneos de Copa, participación en la Liga de Campeones de Concacaf, más el proyecto de organizar una Copa conjunta con Estados Unidos, pues no habrá calendario que lo soporte. ¿Yo me pregunto? si fortalecer la Liga en calidad es aumentando los equipos o regresando a los torneos largos que aliviarían en mucho el calendario y darían una real competencia.

EQUITATIVO

Nada más volteemos a ver la tabla de esta campeonato y la diferencia de puntos que hay entre el 1 y el 11es mínima y con un torneo equitativo, donde no solo destacan tres o cuatro como muchas ligas europeas, el campeonato en México adquiriría otra dimensión con la forma como se han reforzado los equipos en busca de dar espectáculo. Entiendo que las liguillas económicamente son importantes para los equipos que llegan, pero hay un pero.







NEGOCIO SOBRE FUTBOL

Es un fenómeno que no solo pasa en México. Está sucediendo en todo el mundo, donde el negocio está por arriba del deporte y se está perdiendo la esencia misma del futbol. Los jugadores se han convertido en Máquinas que no paran más que lo mínimo en el año y los equipos no quieren parar para seguir produciendo, así sea en amistosos o copas inventadas. El futbol ha sido devorado por los billones y billones que mueve a su alrededor y como el ser humano es insaciable, pues cada vez quiere más en su ambición de tener poder.







QUE HACER

Lo que se haga debe ser realmente en beneficio de todos los socios, pero con miras a satisfacer el consumo de los aficionados. Estos han sido leales y lo seguirán siendo por la pasión que les despierta el futbol, pero algún día esta gallina de los huevos de oro, puede quedar muerta, ante tanto cambio de rumbo y definición en la trayectoria que debe seguir el crecimiento del futbol mexicano. Al parecer todo se mueve al entorno a los pocos intereses y no a los máximos para realmente hablar de una familia en el balompié mexicano donde en desamparo queda todo aquello que no forme parte del círculo cercano de la Liga MX y propiciado en este caso para salvaguardar a uno de sus principales socios como es Tv Azteca en el caso de Atlas que se hunde irremediablemente.







AGRADECIMIENTO

Gracias por permitirme ser parte del Salón de la Fama del periodista deportivo. Es un hecho inesperado, porque uno no trabaja para reconocimiento, sino para servir al público y el haber recibido esta distinción, es uno de los honores más grandes que he recibido en mi trayectoria. Uno debe ser agradecido y los empresarios que han creído en mi gracias eternas, Don Mario Vázquez Raña, Don Emilio Azcárraga Milmo, Don Guillermo Cañedo de la Bárcena, Don Alejandro Burrillo, Emilio Azcárraga Jean, mi agradecimiento eterno como también lo es para mis jefes en mi casa actual Fox Sports Carlos Martínez y Ernesto López. En mi casa de años, el ESTO mi gratitud para Doña Paquita Ramos.







PREGUNTA ¿Aumentar a 20 es cantidad o calidad en la Liga MX?

PD Lo de la regla 20-11 y su regreso, esa sí que es bienvenida en un México que necesita el surgimiento de más mexicanos con proyección. Hecho que no reciben ante el interés de elite para hacer una Liga espectacular.