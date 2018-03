En la cancha

Vaya agitada reunión de dueños, donde las cosas estuvieron álgidas e incluso molestia por la forma como uno de los propietarios le levanto la voz al presidente de la Federación, Decio de María, que a final de cuentas se va después del Mundial en renuncia irrevocable, que a mí me parece es arrastrada por el poco margen de maniobra que tenía en la toma de decisiones. Decio se va y al venir una nueva administración encabezada por Yon de Luisa, pues no hay que ser adivinos para ver que también habrá cambios en la Secretaria General que hoy ocupa Memo Cantú, como en la presidencia de la Liga que tiene Enrique Bonilla, más cualquier cantidad de cambios en otros órdenes.







YON DE LUISA

Tiene amplia experiencia en el manejo directriz. Es el hombre de México con mayor entrada a la FIFA donde ha sido Presidente de Comité Organizador de Mundial de menores, así mismo como encargado de sede en la Copa del Mundo y comisario de varios partidos. Yon lleva años metido en el mundo del futbol que conoció a través de Guillermo Cañedo White y ahora le llega su momento al frente de la Federación en un momento complicado para el balompié mexicano, con los roces que han existido entre los dueños, cuya relación esta fracturada y ha quedado dividida en lucha de intereses de beneficio particular en vez del común para el futbol mexicano.







STRIKE CANTADO

Como quedó el asunto del Ascenso y Descenso era un strike cantado con todo lo que se había filtrado. Poner un candado para salud financiera es lógico, ante los problemas que se han presentado con las franquicias que no pagan y desaparecen. Por ahí se que un equipo más puede ser desafilado y ya veremos cómo se dan los acontecimientos. Reducir número de extranjeros, es una medida un tanto de camuflaje porque prácticamente no influirá demasiado. Querer regular la compra venta para que no haya disparidad y más cosas que se quieren hacer, llevarán su tiempo y deberán irse renovando bajo el mando de Yon.

DECIO

Hizo la labor al salir Justino Compeán y llevó a la creación de la Liga MX como su máximo legado, además de que supo manejar el asunto de Selección Nacional en la llevada y traída firma de Juan Carlos Osorio. Fue inteligente convenciendo al “Tuca” para conseguir el boleto a la Confederaciones y fueron más sus aciertos que sus errores, en una silla caliente como es ser presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Decio vino desde el 2004 en la Secretaria General y con su lado político siempre logró capotear los temporales que llegaron a sus manos y además sabiendo todos que a final de cuentas el estaba bajo el yugo de los dueños que hacen y deshacen al ser los inversionistas del negocio. Eso de separar la FMF y la Liga MX como en modelo europeo, solo fue administrativamente porque todo siguió siempre igual.







LO QUE VIENE

El Mundial y la participación de México es lo que marcará el rumbo de nuestro futbol. Hoy en vez de estar comentando el Clásico, en su víspera, o que pasará con el Cruz Azul o los duelos del fin de semana, todo se ha focalizado en el tema de análisis y conversación de lo que se sabe públicamente y hacia el interior de lo acontecido en la Junta de Dueños que se esperaba álgida, pero que sorprendió con la salida de Decio al frente de la Federación Mexicana, en una semana turbulenta con los dimes y diretes del Ascenso, más las declaraciones inapropiadas de Juan Carlos Osorio a The Sun que terminan por convulsionar y envolver en una nube gris, los manejos diligénciales del futbol mexicano. El tiempo dirá quien o quienes tuvieron la razón, pero las batallas por seguir serán épicas y ahora la muleta para capotear al toro estará en las manos de Yon de Luisa, a quien deseamos la mejor de las suertes en esta encomienda y a Decio éxito en sus futuras actividades.







PREGUNTA ¿Con lo decidió, ascendió o descendió la credibilidad de nuestro futbol?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO







PD: Que el Clásico responda a la expectativa y ojo con lo que pueda pasar en el Azul. Podrían haber novedades.