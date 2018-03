El futbol mexicano es injusto en cuanto a darle el mérito y el balón a equipos que no sean de los llamados grandes. Por ello esta columna hoy comienza con un reconocimiento a la labor de Enrique Meza y de Robert Dante Siboldi, con Puebla y Santos. El “Profe” llegó a los de La Franja a salvarlos del porcentaje y con su aseado trabajo, con convencimiento y su estilo, ahora son protagonistas de un torneo donde pisan firmemente. Puebla juega bien y sabe a lo que va. Se maneja en conjunto, bien apuntalado y con un Acuña que es lo que se pensó de él cuando arrancó su carrera. Santos, rescatado por un Siboldi que esperó paciente su chance y ha logrado también la recuperación de la mística del Guerrero, además, también de tener a Djaniny a punto de caramelo. Puebla y Santos alegran hoy el torneo y por ello también hay que voltearlos a ver.

DE ERRORES A ERRORES



Se puede equivocar un cuerpo arbitral en si fue o no fuera de lugar, pero en la disparidad de criterios. A Uribe lo expulsan por una chilena y el sábado en el juego del Azul, Caute tuvo una, luego se presentó una de Édgar Mendez e igual en amarilla. Lo mas grave, además ello es que Samudio quedo derribado y Marco Antonio Ortiz se perdió, sin detener el partido, cuando además el reglamento marca que primero está la integridad física del jugador. Los criterios dispares siguen siendo el dolor de Arturo Brizio, y tal parece que no tienen para cuándo terminar.

CHIVAS, EN SU ENCRUCIJADA; AMÉRICA, INVICTO



Lo mismo de cada semana, no juega mal, pero los resultados no le acompañan. Es increíble todo lo que vive el Chiverio en esta temporada, donde debería registrar más puntos de los que tiene, pero no refleja su accionar en la cancha y esto es de resultados. América sigue invicto, con una propuesta realmente atractiva y aunque sume empates, sigue siendo el único sin perder, aunque ya no es el primero de la tabla. El Clásico fue un vendaval en la primera mitad y en el mismo quedó comprobado que Oribe sí o sí debe estar en el Mundial.

TIBURONES REZAN POR UN NO CERTIFICADO

Vaya que Tiburones, después de los buenos resultados frente a América y Pumas se ha desinflado y reza porque un no certificado gane, le den su lana y ellos permanezcan en la Primera División. Estos Tiburones han perdido dentellada y con un Atlas pésimo, pero que los veracruzanos se han convertido en su salvavidas es como se pelea el porcentaje.

Yo me pregunto que pasará si Tiburones cierra a todo tren y Atlas se sigue hundiendo para irse, qué harán para que el equipo de Azteca no se vaya. Le adelantaran el pago de los 120 millones y colorín colorado, en dado caso que ascienda un certificado. Ese reto ni el Exatlón lo resuelve.

YON Y SU ANDAR



Conozco hace años a Yon de Luisa y sé como ha sido su carrera directriz en el futbol. Es un hombre que a sus 47 años de edad ha recorrido todas las áreas del futbol y se curtió con un Cañedo que traía todo el know how de su padre.

Es así como Yon fue absorbiendo, se colocó con buenos desempeños en FIFA, en diferentes labores y hoy por hoy es el único dirigente mexicano en condiciones de aspirar a puestos internacionales, a la par del manejo de la Federación. Decio sacó las papas calientes con atingencia y se puede ir tranquilo porque fueron más sus logros que fracasos al frente de la silla caliente.

PREGUNTA: ¿Cuándo se descentralizará el balompié mexicano?



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO



PD. el juego vs. Croacia es gourmet. De molero no tiene nada.