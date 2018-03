En la cancha

El debate de que si Oribe debe estar o no el Mundial, quedará despejado en la lista de la semana entrante para la fecha FIFA contra Croacia e Islandia, nos sacará de dudas, porque esa lista marcará la tendencia de los 23 que van encaminados al Mundial, además de que nos permitirá ver si en esta se va solo con dos delanteros, pues todo pintaría para sacrificar al más veterano y yo no concibo la selección sin Oribe, así sea de relevo, por lo que aporta, por su visión, por su liderazgo y más que nada por la entrega que tiene en cada uno de los partidos.

Oribe se ha convertido en pieza fundamental para el América. Nada más entró de cambio contra el Tauro y sin anotar, con sus movimientos, llegaron los goles, siendo un hombre que más que goleador, tiene un aporte colectivo impecable, amén de que se ubica con disciplina donde el técnico lo ponga, como sucedió cuando La Volpe lo utilizó de volante abierto.

LLEVAR DOS O TRES DELANTEROS



Yo pienso que sí, pero muchos como Osorio piensan que es mejor reforzar con un hombre más de medio campo. En un debate, mi compañero en Fox Deportes en la Unión Americana, Mariano Trujillo apuntaba que si no estaban CH14 y Jiménez, la posición pudiera ser para Vela, Gío que sin ser su posición natural la pueden manejar y que llevar más gente al medio del campo sumaría en lo que Osorio pretende. Sé que para esta convocatoria que viene llamaría a Govea que le gustó, veremos si vuelve a aparecer Jonathan González y entonces si será decisión final que llevará dos delanteros nominales al Mundial.

POLÉMICA QUE SE VIENE

Se vendrá, porque todos somos técnicos de la selección, y cada quien tiene su opinión de la lista final. En cada una de las líneas siempre habrá un faltante en cuestión de gustos y creo que sería una injusticia dejar fuera de los 23 a Oribe como a Elías Hernández que anda en gran momento y merece pero por mucho tener un lugar. Podrá haber injusticia entre los tres arqueros, porque ante la reciente reaparición de Tala que tiene un lugar ganado, sería terrible que quede fuera. Ya sabemos que Osorio busca plurifuncionalidad, que coloca a jugadores en posiciones no habituales, que él piensa le funcionarán, pero a 98 días del Mundial sus ideas deben estar totalmente firmes en lo que quiere, porque no es tiempo de modificar lo que ha venido trabajando.

EL VAR



Intensos han sido los días de trabajo de la Comisión de Árbitros con los expertos del VAR. Gente del International Board ha estado al frente de la capacitación a los árbitros mexicanos, además de la participación de todas las televisoras que transmiten la Liga para sumar con la cuestión de distribución de señales y las cámaras que son solamente exclusivas del VAR. Este sistema es complejo con un amplio reglamento a pesar de que solo es aplicado en cuatro jugadas específicas. Roja mal aplicada, penal no marcado flagrantemente, fuera de lugar que no era claramente y si la pelota entro o no. El VAR no se mete más allá porque quitaría la esencia al balompié.

PREGUNTA: ¿Dos o tres delanteros? ¿Usted qué opina?



PD.- Lo que pasó a México en esta Liga de Campeones es para no minimizar a la MLS, el confiarse es un absurdo porque hay calidad a pesar de que apenas inician temporada.