En la cancha

Martes 13, ni te cases, ni te embarques

Hay de formas a formas de quejarse del arbitraje y la forma como lo hizo Rafael Puente, técnico de Lobos BUAP, me pareció apropiada, ya que en ningún momento manejó palabras altisonantes y en una forma serena y educada, dio su punto de vista en cuanto a la actuación de Diego Montaño, que ya había tenido lo suyo en Pumas. La baraja que tiene Brizio cada semana es muy delgada, pero con la inteligencia que le caracteriza, sabrá con quiénes no cuenta en la fase álgida del torneo. La ausencia de tipos como Roberto García y Paul Delgadillo, más la intermitencia de Chacón, han dejado el paquete a Guerrero y Ramos, quien viaja continuamente por los cursos para el Mundial de Rusia 2018.

DESPERTAR AZUL



La Máquina tenía lapsos de buen futbol, pero no tenía puntería. Los cinco goles que anotó el sábado deben acabar de aquí en adelante las carencias ofensivas, pero la clasificación a la Liguilla, aunque está latente, tiene el mínimo margen de error. Fue un despertar de la delantera, una defensa sólida y un mediocampo productivo lo que llevó a esta victoria tan esperada en el feudo azul. Fue justo al cumplirse 15 años, de que la directiva rescindió el contrato a todo el plantel tras trece sin ganar y la goleada vs. el Fénix. Un despertar que ilusiona y viene a ser un remanso de paz, con brillantes actuaciones encabezadas por Ángel Mena, quien volvió a ser el que vimos cuando llegó.

DE ANDA, A LA FUERZA



Almeyda fue el último en enterarse de la llegada de su nuevo director deportivo, y veremos si todo lo que dijo en la TV no obra en contra de Paco Gabriel, quien juzgó a Almeyda por el caso Alanís, que le pegó a Higuera, quien hoy lo contrató y demás. Esa línea delgada del ex futbolista, que a través de la televisión busca regresar al futbol es un handicap que llevan quienes tomaron ese camino. Alguna vez De Anda me atacó despiadadamente por haber informado que había presentado un proyecto a Cruz Azul. Esta vez se lo presentó a Chivas y cuajó, porque él busco esa oportunidad. No soy rencoroso. Le deseo buena suerte, aunque entra con los momios en contra. Ya veremos cómo reacciona Matías y se desarrolla la relación. Paco es de mecha corta y si no, recordemos lo que le pasó en León y en varios capítulos de su carrera, aún siendo un

defensa de calidad.

SIBOLDI, CALLADITOSE VE MÁS BONITO

Robert Dante se ha dedicado a trabajar. Sacó a Santos del hoyo y hoy lo tiene como líder de la competencia, con un trabajo serio, ordenado y sin protagonismos. A Robert no le gustan los reflectores. Es un personaje que prefiere meterse de lleno a la cancha y cuando habla lo hace con sensatez. Aún con la ausencia de Djaniny, su equipo se vio compacto, vino de atrás y venció a Rayados en forma categórica. Hoy ocupa el lugar de honor y lo hace con todos los honores por el futbol que muestra sobre la cancha.

MATHEUS, EL ASTRO



Un contención que pisa el área y tiene gol, un hombre que también puede jugar de volante abierto o media punta, que tiene remate y disparo; una verdadera joyita que se está convirtiendo en el gran referente del América en esta temporada. Matheus además tiene un ida y vuelta, con un fuelle que no se le acaba, además de que tiene una técnica extraordinaria. Los dos goles de Matheus el sábado sirven para enmarcar el momento que vive. Hoy América, invicto e igualando la marca del de Carrillo que llegó a la cumbre, yendo Herrera por ese camino.

PUMAS, EN PICADA



Desafortunado autogol del Chelo Díaz, inaceptable ataque a su familia por las redes sociales y Pumas que no gana, ya son cinco y todo el arranque de la campaña se ha convertido en ilusión óptica. Barrera, a la banca por su reclamo, y Nico que no encuentra la portería con constancia. El autogol en recta final agrava la crisis y ahora visitará a un Cruz Azul que ya despertó.

PREGUNTA: Viene el VAR, el arbitraje no remonta ¿Qué hará Brizio?



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

PD. Y el cielo se volvió azul.