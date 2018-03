En la cancha

Vaya golpe a Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf. Con todo el poderío que tiene, como ha sido armado para trascender internacionalmente como lo hace localmente, nada más no ha podido ser. Lo más cercano, el subcampeonato de Libertadores y nada más; en el área no puede dar el paso que lo lleve al Mundial de Clubes. Habría que analizar los factores del no trascender y con un partido completo que dio, con falta de puntería, dominio total, creo que la clave fue el infortunio en ese autogol de Carioca, que puso todo de cabeza por el gol de visitante que le daba a Toronto el respiro, después de haber ganado en casa uno a cero. Ese autogol fue el que clavó el puñal al Tigre, porque lo de Giovinco es un golazo que nadie paraba por más esfuerzo de Nahuel. Fuerte golpe a “Tuca”, al plantel, a Sinergia, y no quedará más que levantarse y buscar la revancha que el futbol da a la vuelta de la esquina. No hay más.

RESIGNADO



Así sonó Almeyda cuando habló de la llegada de Paco Gabriel a la dirección deportiva de Chivas. Paco tiene personalidad, estudio, pero esa mecha corta que le acompaña a la menor provocación, de no controlarlo, se convertirá en su némesis en este paso por Guadalajara. Si Jaime Ordiales, más controlado, la sufrió; Herrero, más político, se abrió; pues ahora el carácter de De Anda más el poco convencimiento de Almeyda con una persona como director deportivo que apenas conoce, esto puede ser un coctel que termine con la salida del “Pelado” de la dirección técnica y de que haya roces con el plantel por las formas que tiene Paco, que es una dama por las buenas, pero un demonio por las malas. Tiempo al tiempo.

EL HUBIERA NO EXISTE



Vaya que prendió la mecha Arturo Brizio, mencionando que si el VAR hubiera estado Chivas no era campeón. Vaya consuelo para Tigres y rápido el “Inge” Rodríguez pidió no Santander para el juego contra Chivas. Se imaginan que Arturo se faje y mande a Luis Enrique; caray, el morbo y atención que esto levantará será inaudito, pero no creo que llegue a suceder y menos en los convulsionados tiempos que vive la Federación Mexicana de Futbol, en todos y cada uno de sus ámbitos, así que ponerle más sal al limón y con un arbitraje que ha estado inestable, puede a final de cuentas obrar totalmente en contra, ya veremos.

GOVEA, ESPERADO



No me sorprende lo de Omar, quien no debutó en Primera con América, al irse a Porto, y su crecimiento en Europa ha sido bien llevado. Omar cumplió un amplio camino de preparación en selecciones menores, donde cumplió todo el proceso y pensando en lo que Osorio pretende de sólo llevar dos centros delanteros y aumentar un mediocampista más, que además tiene pisada de área, como Govea puede ser una realidad para el Mundial. Omar, con más experiencia, puede ganar el camino a un Jonathan, quien dejó muy buenas sensaciones en su presentación tricolor, el pasado mes de enero.

TIEMPOS COMPLICADOS



Yon de Luisa estará llamado a ser el eje de la reconciliación en el futbol mexicano. Con su habilidad política y diplomacia para conciliar y dialogar, su labor será de suma importancia, en una silla partida por todos lados, donde la lucha de intereses al margen del beneficio común de todos los socios, llamados propietarios se está convirtiendo en una peligrosa escalada para la inestabilidad de nuestro balompié. Yon tiene credenciales, estudios, pero por lo mejor de todo, disposición para llevarlo a cabo y ejecutarlo.

PD Vaya que la prendió Gustavo Guzmán con el caso Márquez. En la Fede, caso omiso y oídos sordos, pero algo puede pasar.